Bộ Quốc phòng điều trực thăng giải cứu 8 người kẹt ở vùng lũ Sơn La

Bộ Quốc phòng huy động trực thăng bay đến Sơn La cứu 8 người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ, sau khi mưa lớn gây chia cắt, sạt lở nghiêm trọng nhiều khu vực.

Chiều 1/8, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo điều động máy bay trực thăng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp 8 người dân bị mắc kẹt do mưa lũ tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La.

Bộ Quốc phòng điều trực thăng khẩn cấp giải cứu người dân vùng lũ Sơn La.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, lực lượng Tác chiến thuộc Quân khu 2 nhận được tin báo về việc 8 người dân tại thôn Anh Trung, xã Mường Hung bị cô lập hoàn toàn trong vùng lũ.

Khu vực này xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7, khiến lũ ống, lũ quét xảy ra trên diện rộng, gây ngập úng và sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến đường dân sinh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 chuẩn bị phương án cứu hộ bằng đường không. Bộ Quốc phòng đã chấp thuận sử dụng một trực thăng cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp để nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Chiếc trực thăng mang số hiệu VN-8624 đã cất cánh lúc 15h54 từ sân bay theo kế hoạch đã thống nhất, dự kiến có mặt tại hiện trường khoảng một giờ sau đó.

Từ rạng sáng 1/8 đến chiều cùng ngày, khu vực tỉnh Sơn La ghi nhận mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại nhiều điểm vượt 100 mm như xã Sam Kha (134,4 mm), Púng Bánh (97 mm), Mường Lạn 2 (94,4 mm)... Dự báo trong 6h tới, khu vực tiếp tục có mưa, có nơi trên 50mm.

Mực nước sông Mã đang dâng nhanh, đặc biệt tại trạm thủy văn xã Là (huyện Sông Mã), ghi nhận lúc 14h ngày 1/8 đạt mức 28.370 cm, cao hơn báo động 3 tới 220 cm và vẫn tiếp tục tăng. Mưa lớn kết hợp dòng nước lũ đã gây ra hàng loạt thiệt hại tại nhiều xã, buộc chính quyền địa phương phải triển khai di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân.

Một số tuyến đường liên xã đã bị chia cắt, lực lượng chức năng phải sử dụng ca-nô để tiếp cận, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Công an, dân quân, lực lượng cứu hộ túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, hỗ trợ từng hộ dân một cách khẩn trương, an toàn nhất.