Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Huy Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cùng các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi Lễ.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Thái Nguyên công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên từ ngày 6/3.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Bùi Đức Hải đề nghị đồng chí Nguyễn Xuân Hùng nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác; đồng thời, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tân Phó giám đốc cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng bày tỏ vinh dự khi được Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên và tập thể Công an tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới.

Đồng chí khẳng định trên cương vị mới, sẽ nỗ lực học hỏi, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.