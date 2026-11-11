Bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ông Phạm Tiến Dũng và ông Phạm Thanh Hà được Thủ tướng bổ nhiệm lại giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Tiến Dũng và ông Phạm Thanh Hà giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các quyết định bổ nhiệm lại có hiệu lực từ ngày 11/11.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng sinh năm 1970, quê quán tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Tiến Dũng từng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện 100% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước).

Tháng 11/2021, ông Phạm Tiến Dũng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trên cương vị Phó Thống đốc, ông Phạm Tiến Dũng được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Thanh toán và Công nghệ thuộc Ngân hàng Nhà nước; Trưởng Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ông đồng thời giữ cương vị Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của ngành Ngân hàng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; trực tiếp chỉ đạo, phụ trách một số đơn vị và Ngân hàng Nhà nước khu vực theo phân công.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà sinh năm 1973, quê quán TP Hải Phòng.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Thanh Hà từng làm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Securities (VCBS), Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước).

Trên cương vị Phó Thống đốc, ông Phạm Thanh Hà được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng; Trưởng Ban điều hành nghiệp vụ thị trường mở; Trưởng Ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Ông Phạm Thanh Hà là người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách một số đơn vị và Ngân hàng Nhà nước khu vực theo phân công.

Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước hiện nay gồm Thống đốc Phạm Đức Ấn và 5 Phó Thống đốc: Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng, Phạm Thanh Hà, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Ngọc Cảnh.