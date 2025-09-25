Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Ngoại giao trả lời việc Mỹ dừng nhập khẩu một số nghề khai thác hải sản Việt Nam

  • Thứ năm, 25/9/2025 17:45 (GMT+7)
Chiều 25/9, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm trước việc Hoa Kỳ từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam, dự kiến ngừng nhập khẩu vào Mỹ từ năm 2026.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Ngày 15/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ đề nghị Bộ Thương mại Mỹ và Cục quản lý đại dương và khí quyển của Mỹ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản Việt Nam theo Đạo luật bảo vệ thú biển của Mỹ nhằm tránh gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương, bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động Việt Nam.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, sự đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa, nâng cao trách nhiệm và tăng cường quản lý nghề cá.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với Mỹ, tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, công bằng, bền vững, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp hai bên.

Cũng tại buổi họp báo, bà Phạm Thu Hằng cũng trao đổi đàm phán về thuế quan Mỹ.

"Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam đã, đang sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Hoa Kỳ trong về thuế đối ứng và các nội dung liên quan trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế, tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích chính đáng của mỗi nước và thúc đẩy thương mại công bằng, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.

https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-ngoai-giao-tra-loi-ve-viec-my-dung-nhap-khau-mot-so-nghe-khai-thac-hai-san-viet-nam-20250925165448662.htm

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

