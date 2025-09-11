Bộ Ngoại giao khuyến cáo về tình hình Nepal

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình biểu tình bạo loạn ở Nepal; cho biết quan điểm của Việt Nam về cuộc tấn công của Israel và Qatar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt ở Nepal trong làn sóng biểu tình bạo loạn mấy ngày qua, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, hiện tại có khoảng 250 người Việt Nam đang ở Nepal.

Trước những diễn biến gần đây ở Nepal, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm Nepal theo dõi sát tình hình, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin về khả năng công dân Việt Nam gặp nạn, bảo đảm an ninh an toàn cho các công dân Việt Nam tại Nepal.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam ảnh hưởng trong cuộc biểu tình ở Nepal. Đại sứ quán Việt Nam đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Trước các diễn biến hiện nay tại Nepal, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nepal:

Hạn chế ra khỏi nhà, tránh đến các khu vực có biểu tình bạo loạn, nhất là thủ đô Kathmandu và các khu vực có nguy cơ về an ninh và an toàn; thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin uy tín của sở tại và trang thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal; tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn bảo đảm an ninh an toàn của chính quyền sở tại, chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cần thiết cho bản thân và gia đình.

Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân Việt Nam thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal; công dân Việt Nam nếu không có công việc thực sự cần thiết, cần cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi tới Nepal.

Trong trường hợp khẩn cấp và cần hỗ trợ, cần biết thông tin về phương án bảo hộ công dân, công dân có thể liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán hoặc Bộ Ngoại giao.

*Trả lời câu hỏi phóng viên về vụ tấn công của Israel nhằm vào các lãnh đạo Hamas ở Qatar vừa qua, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có hành động leo thang căng thẳng, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán một thoả thuận ngừng bắn hoàn toàn và bền vững cho cuộc xung đột Israel – Palestine hiện nay, vì an ninh, an toàn, vì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”, Người phát ngôn nói thêm.

Ngày 9/9, Israel triển khai đợt không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha của Qatar, mở rộng chiến dịch chống lại lực lượng của người Palestine ở Dải Gaza. Cuộc không kích diễn ra vào thời điểm tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza vẫn bế tắc.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã liên hệ với các cơ quan chức năng Qatar để xác minh thông tin và liên lạc với đầu mối cộng đồng người Việt ở Qatar để nắm bắt tình hình.

"Theo thông tin nhận được, hiện chưa ghi nhận có công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn", bà Phạm Thu Hằng cho biết.