Bộ Ngoại giao Iran bác tin đóng cửa eo biển Hormuz

Giới chức Iran hôm 19/6 đã lên tiếng khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được với Mỹ.

Tàu thuyền neo đậu gần eo biển Hormuz ngày 18/6. Ảnh: Reuters

Thông báo chính thức chiều 19/6 của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới.

Ông Esmaeil Baqaei - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh đối thoại không thể trì hoãn thêm nữa, vì thỏa thuận sơ bộ đã được hai bên ký kết.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, sự thành bại của các cuộc đàm phán tới đây, phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu và sự thực thi liên tục các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý hàng hải Iran thông báo các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz, cần đưa ra đề nghị trước 48 giờ. Việc làm này nhằm tránh sự ùn tắc tại eo Hormuz theo cả hai hướng, đảm bảo lưu thông thông suốt của tuyến vận tải.

Với các động thái trên, Iran đã gián tiếp bác bỏ thông tin về việc nước này đã đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay từ bỏ đàm phán với Mỹ, nhằm phản đối việc Israel leo thang quân sự tại Lebanon.

Mặc dù vậy, Tehran cảnh báo rằng Washington phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng của Israel ở mặt trận Lebanon.

Viết trên mạng xã hội X, ông Seyed Mehdi Tabatabaei, phụ tá cấp cao của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, chỉ rõ Mỹ phải ngăn Israel phá hoại nỗ lực tạo lập hòa bình trong khu vực.

Quan chức Iran khẳng định kẻ thù chính của hòa bình và sự ổn định tại Trung Đông lúc này chính là Israel, thế lực đang ra sức cản trở nỗ lực tiến tới thỏa thuận Mỹ - Iran.

Cảnh báo và cáo buộc của quan chức Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel trong những ngày qua tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Lebanon. Đỉnh điểm là trong ngày hôm qua, không quân Israel tiến hành nhiều đợt không kích dữ dội vào hàng loạt khu vực trên khắp Lebanon.

Số liệu chính thức do Bộ Y tế Lebanon công bố tối qua khẳng định các cuộc không kích của Israel khiến ít nhất 47 người chết và gần 100 người bị thương, đẫm máu nhất trong nhiều tuần.

Nhiều quốc gia khu vực đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel vào Lebanon, trong khi Liên Hợp Quốc cùng cộng đồng quốc tế, hối thúc các bên liên quan tuân thủ nghiêm túc lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và lực lượng Hezbollah.