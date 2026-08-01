Hiệu ứng World Cup thúc đẩy du lịch Na Uy

Sau kỳ World Cup thành công, Na Uy ghi nhận lượng tìm kiếm trực tuyến và nhu cầu du lịch tăng mạnh, cho thấy sức lan tỏa của thể thao đối với hình ảnh quốc gia.

Đội tuyển Na Uy trong trang phục Viking. Ảnh: Athletic.

Theo Euronews, hiệu ứng từ World Cup đã góp phần đưa Na Uy trở thành điểm đến được quan tâm hơn trên các nền tảng trực tuyến. Năm nay, số lượt tìm kiếm từ khóa "Norway" trên Google tăng tới 300% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/6 đến 12/7, trang web đặt phòng Airbnb cũng ghi nhận lượng tìm kiếm chỗ lưu trú tại Na Uy tăng 15%.

Ba Lan là một trong những thị trường có mức tăng nổi bật. Theo Google Trends, số lượt tìm kiếm từ khóa "Norwegia" (tức "Na Uy" trong tiếng Ba Lan) tăng tới 200% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích của Kiwi.com cho thấy từ ngày 1 đến 20/7, lượng tìm kiếm các chuyến bay từ Ba Lan đến Na Uy cao hơn trung bình 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Erling Haaland - "thỏi nam châm" hút fan

Hình ảnh của Na Uy được lan tỏa mạnh mẽ nhờ đội tuyển quốc gia, đặc biệt là ngôi sao lớn nhất - tiền đạo Erling Haaland. Theo phân tích của Viện Giám sát Truyền thông, trong thời gian diễn ra World Cup, Haaland là cầu thủ có lượng người theo dõi trên Instagram tăng mạnh nhất giải đấu, với 31,9 triệu tài khoản mới.

Erling Haaland sau trận đấu với Brazil tại sân vận động New York New Jersey (Mỹ) ngày 5/7. Ảnh: Reuters.

Hiện Haaland là cầu thủ đang thi đấu có lượng người theo dõi trên mạng xã hội nhiều thứ tư thế giới, sau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Kylian Mbappé. Trong thời gian diễn ra World Cup, anh cũng đứng thứ ba về số lượt tương tác trên Instagram.

Các chuyên gia cho rằng cách Haaland xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội là yếu tố then chốt tạo nên sức hút này. Thay vì đăng tải những nội dung được đầu tư, dàn dựng kỹ lưỡng, tiền đạo người Na Uy thường chia sẻ các video ngắn ghi lại cuộc sống tại nơi đóng quân của đội tuyển, những khoảnh khắc đời thường và không ngại tự trào về bản thân.

Ông Tomasz Lubieniecki, Trưởng bộ phận Báo cáo Truyền thông của Viện Giám sát Truyền thông, nhận định: "Việc thu hút gần 32 triệu người theo dõi chỉ trong thời gian ngắn trước hết đến từ khiếu hài hước và sự chân thực của Haaland. Người dùng Internet luôn dành sự quan tâm cho những nội dung lan truyền tự nhiên, những hình ảnh hậu trường và những người biết nhìn nhận bản thân với thái độ thoải mái. Chính những yếu tố đó giúp các video ngắn nhanh chóng lan tỏa trên mạng và tạo ra sức tiếp cận ấn tượng".

Người hâm mộ Viking tạo cơn sốt trên mạng xã hội

Yếu tố thứ hai thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng là các cổ động viên Na Uy. Màn cổ vũ đặc trưng với động tác "chèo thuyền" đồng loạt, với hàng nghìn người hâm mộ ngồi nối tiếp nhau trên khán đài thực hiện, nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng của kỳ World Cup.

Màn cổ vũ "Viking Row" của các cổ động viên Na Uy. Ảnh: New York Times.

Những đoạn video ghi lại màn cổ vũ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cầu thủ hưởng ứng, còn người hâm mộ ở nhiều nơi cũng bắt chước động tác chèo thuyền trên đường phố, quảng trường và cả các phương tiện giao thông công cộng.

Đội tuyển Na Uy cũng tạo dấu ấn bằng phong cách nhận diện riêng. Số áo được thiết kế theo chữ rune Bắc Âu, sắc đỏ là màu chủ đạo, kết hợp nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Viking. Hình ảnh này đồng điệu với phong cách của đội tuyển cũng như ngôi sao Erling Haaland, giúp Na Uy trở nên dễ nhận diện hơn trong mắt người hâm mộ.

Thể thao thúc đẩy du lịch

Sức hút của Na Uy còn thể hiện qua lượng người tìm kiếm thông tin về quốc gia này trên Internet. Theo Wikipedia, lượng truy cập vào các bài viết về Na Uy đạt đỉnh vào ngày 11/7, thời điểm đội tuyển nước này gặp tuyển Anh ở vòng tứ kết World Cup.

Theo các chuyên gia, điều đáng chú ý là sự quan tâm trên không gian mạng đã bắt đầu chuyển thành hành động thực tế của du khách.

Ông Tomasz Lubieniecki nhận định: "Có thể thấy mối liên hệ rõ ràng giữa sự kiện thể thao với quyết định mua sắm và du lịch của người tiêu dùng. Lượng tìm kiếm tăng mạnh trên Google và Wikipedia cũng được phản ánh qua dữ liệu của Airbnb và thị trường du lịch Ba Lan. Điều đó cho thấy sức lan tỏa trên môi trường số có thể mang lại giá trị thực cho hình ảnh và nền kinh tế của một quốc gia".

Theo các chuyên gia, sức ảnh hưởng của những giải đấu thể thao lớn ngày nay đã vượt xa khuôn khổ sân cỏ. Nếu biết tận dụng cảm xúc của người hâm mộ, sức lan tỏa của mạng xã hội và hình ảnh gần gũi của các ngôi sao, một quốc gia có thể quảng bá hình ảnh hiệu quả, nâng cao mức độ nhận diện và thu hút thêm khách du lịch.