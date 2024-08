Bộ GTVT lý giải nguyên nhân giá vé máy bay tăng cao

Bộ GTVT cho biết là từ đầu năm đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay (đã bao gồm thuế, phí) của các hãng hàng không Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ.

Giá vé máy bay của các hãng bay tăng nằm trong xu hướng chung trên thế giới. Ảnh: CAAV.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản phản hồi cử tri TP.HCM về việc giá vé máy bay tăng cao và kiến nghị xem xét lại các khoản phí cấu thành giá vé.

Theo cơ quan quản lý, cơ cấu tỷ trọng chi phí trong tổng chi phí một chuyến bay năm 2023 của các hãng hàng không Việt Nam gồm chi phí nhiên liệu bay chiếm tỷ trọng 37-42%; chi phí liên quan đến thiết bị bay, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay chiếm tỷ trọng 32-41%; chi phí phục vụ chuyến bay (phục vụ mặt đất, điều hành bay…) chiếm tỷ trọng 6-7%.

Ngoài ra, các chi phí còn lại gồm chi phí liên quan nhân công trực tiếp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, phục vụ hành khách… chiếm tỷ trọng 16-19%. Các chi phí liên quan đến phục vụ chuyến bay (phục vụ mặt đất, điều hành bay…) chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 6-7% chi phí mỗi chuyến bay và hầu như không có tác động làm tăng chi phí.

Trong đó, một số loại giá dịch vụ thuộc danh mục do Bộ GTVT định giá tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng GTVT quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam. Thực tế, hầu hết dịch vụ quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT đã được duy trì ổn định trong thời gian dài và chưa có sự điều chỉnh tăng giá.

Bộ GTVT cho biết từ đầu năm đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay (đã bao gồm thuế, phí) của các hãng hàng không Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hoạt động bán vé của các hãng hàng không Việt Nam, cơ quan quản lý ghi nhận các hãng thực hiện đúng quy định về mức giá tối đa đối với hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa.

Lý giải nguyên nhân, Bộ GTVT cho biết giá vé máy bay của các hãng bay tăng nằm trong xu hướng chung trên thế giới do chịu tác động bởi các nguyên nhân chính do yếu tố cung - cầu thị trường (sụt giảm quy mô đội tàu bay khai thác, nhu cầu đi lại tăng cao vào các dịp lễ, tết…) và biến động do tăng giá nhiên liệu bay, tăng tỷ giá.

Trong đó, có tới 80% chi chí của các hãng hàng không có liên quan đến gốc ngoại tệ. Trong tháng 7, tỷ giá USD/VND đang duy trì ở vùng đỉnh lịch sử (tỷ giá bán 1 USD = 25.470 đồng), tăng 7,45% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 10,25% so với giai đoạn cùng kỳ năm 2021.