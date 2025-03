Một nhà băng giảm lãi suất 4 lần một tháng

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tiếp tục công bố giảm lãi suất huy động lần thứ 4 trong tháng, sau khi đã giảm lãi suất vào các ngày 3, 7 và 14/3.

Từ đầu tuần tới, thứ Hai ngày 24/3, Eximbank sẽ áp dụng biểu lãi suất ngân hàng mới với mức lãi suất cao nhất là 5,7%/năm, tức giảm 1,1%/năm so với đầu tháng 2.

Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) dành cho khách hàng cá nhân được Eximbank giảm 0,1%/năm tại các kỳ hạn 6-12 tháng.

Lãi suất huy động trực tuyến vào các ngày cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật) dành cho khách hàng cá nhân cũng giảm 0,1%/năm với các kỳ hạn 1-12 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến mới sẽ được Eximbank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trong tuần, lĩnh lãi cuối kỳ như sau:

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 và 2 tháng lần lượt 4% và 4,2%/năm; kỳ hạn 3 tháng 4,3%/năm; kỳ hạn 4-5 tháng 4,6%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng 5,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng 5,3%/năm; kỳ hạn 15 tháng 5,5%/năm; kỳ hạn 18 tháng 5,6%/năm và lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24-36 tháng sẽ được niêm yết mức lãi suất cao nhất là 5,7%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến các ngày cuối tuần dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng 4,5%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng 4,55%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng 5,2%/năm; kỳ hạn 12 tháng 5,4%/năm; kỳ hạn 15 tháng 5,5%/năm; kỳ hạn 18 tháng 5,6%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng 5,7%/năm.

Eximbank tiếp tục duy trì mức lãi suất tiền gửi trực tuyến ngày thường và ngày cuối tuần bằng nhau ở các kỳ hạn 15-36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng lĩnh lãi hàng tháng được niêm yết thấp hơn 0,2%/năm so với việc khách hàng chọn lĩnh lãi cuối kỳ. Mức chênh lệch cố định này áp dụng với mọi kỳ hạn và tất cả các ngày trong tuần.

Với việc chính thức giảm lãi suất huy động từ thứ Hai tuần tới, Eximbank là ngân hàng đầu tiên có 4 lần giảm lãi suất trong tháng 3 này.

Tuần vừa qua, từ ngày 17-21/3, có thêm loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: ABBank (17/3), VRB (19/3), Standard Chartered Việt Nam (19/3) và Kienlongbank (21/3).

Theo đó, ABBank giảm lãi suất huy động trực tuyến và tại quầy với mức giảm 0,1%/năm kỳ hạn từ 2 đến 60 tháng. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất tại ABBank là 5,7%/năm (kỳ hạn 12 tháng).

Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) cũng giảm lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng, với mức giảm 0,2%/năm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng, giảm 0,3%/năm lãi suất kỳ hạn 24-36 tháng dành cho khách hàng cá nhân. Hiện lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn này được đồng loạt đưa về 5,7%/năm, mức lãi suất huy động cao nhất với khách hàng cá nhân.

Ngoài ra, VRB tiếp tục giảm lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp, với mức giảm 0,1-0,4%/năm kỳ hạn 1-36 tháng. Lãi suất huy động cao nhất là 6,1%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng.

Mới đây nhất, ngày 21/3, Kienlongbank tiếp tục giảm lãi suất huy động lần thứ ba trong tháng với mức giảm 0,05-0,2%/năm kỳ hạn 1-60 tháng. Lãi suất huy động cao nhất tại Kienlongbank còn 5,5%/năm (kỳ hạn 12 tháng trực tuyến)

Tuần qua, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam giảm lãi suất tiết kiệm tại quầy các kỳ hạn 1-9 tháng với mức giảm 0,08-0,16%/năm. Tuy nhiên, ngân hàng đồng thời tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 12-36 tháng với mức tăng 0,04%/năm.

Cùng với đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng (kỳ hạn duy nhất được Standard Chartered Việt Nam công bố theo phương thức tiền gửi trực tuyến) cũng tăng 0,14 điểm phần trăm, lên 4,59%/năm.

Mặc dù vậy, lãi suất huy động do Standard Chartered Việt Nam niêm yết đã thấp hơn đáng kể so với lãi suất do chính nhà băng này niêm yết hồi đầu năm.

Thậm chí, mức lãi suất hiện nay của Standard Chartered Việt Nam thấp hơn so với tất cả ngân hàng thương mại trong nước và cũng thấp hơn so với mặt bằng lãi suất chung của các ngân hàng ngoại đang hoạt động tại Việt Nam.

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,7 4,7 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,2 3,9 5,4 5,5 5,7 5,5 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,5 3,8 4,95 5,05 5,4 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 6 BVBANK 3,95 4,15 5,35 5,5 5,8 6 EXIMBANK 4 4,3 5,2 5,2 5,4 5,6 GPBANK 3,5 4,02 5,35 5,7 6,05 6,15 HDBANK 3,85 3,95 5,3 4,7 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,5 5,7 MB 3,7 4 4,6 4,6 5,1 5,1 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4 4,2 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 4 4,2 5,2 5,2 5,3 5,5 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,25 3,55 3,55 4,55 4,75 4,75 TPBANK 3,5 3,8 4,8 4,9 5,2 5,5 VCBNEO 4,15 4,35 5,7 5,65 5,85 5,85 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,2 5,4 5,7 5,9 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 3,9 4,15 5,3 5,45 5,65 5,9 VPBANK 3,8 4 5 5 5,5 5,5 WOORI BANK 2,5 2,9 3,9 3,9 4,7 4,7 HSBC 1 2,25 2,75 2,75 3,25 3,75 Standard Chartered 2,97 3,18 4,02 4,21 4,49 4,49 Shinhan Bank 2,5 2,7 3,7 3,7 4,9 5,3 Public Bank 3,8 4 5,1 5,2 5,6 5,95 IVB 3,9 4,2 5,1 5,1 5,4 5,6 VRB 3,8 4 5,1 5,3 5,7 5,7 UOB Việt Nam 3 3 4 4 4 Hong Leong Bank 3,25 3,55 4,45 4,4 4,65 CIMB Việt Nam 3,2 4 5 5,1 5,3