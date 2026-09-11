Bộ GD&ĐT: Giải quyết tình trạng thiếu sách giáo khoa trước 15/9

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải khẩn trương điều chuyển, cung ứng sách giáo khoa ngay, hoàn thành trước ngày 15/9.

Phụ huynh tại TP.HCM mua sách giáo khoa, tháng 8/2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Nội dung thuộc văn bản Bộ GD&ĐT gửi các Sở GD&ĐT các tỉnh, thành và NXB Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa (SGK) năm học mới.

Tiếp nhận, xử lý ngay phản ánh, không để thiếu SGK

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo từng cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, đối chiếu số liệu tại thời điểm chốt, gồm số lượng SGK đã đăng ký, số sách đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và số còn thiếu.

Việc rà soát phải được thực hiện cụ thể theo từng lớp, môn học hoặc hoạt động giáo dục, tên sách.

Các địa phương cũng phải rà soát đầy đủ nhu cầu phát sinh, nhất là tại trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; trường nội trú tại địa bàn biên giới; trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Bộ GD&ĐT yêu cầu xác định chính xác số học sinh chưa có đủ SGK tại từng cơ sở giáo dục, từng đơn vị hành chính cấp xã và từng tỉnh, thành phố. Số bản còn thiếu phải được thống kê theo từng đầu sách, từng tập.

Trên cơ sở đó, các Sở GDĐT phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số SGK còn thiếu; điều chuyển SGK từ nơi dư đến nơi thiếu.

Các địa phương cũng được yêu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp SGK; hướng dẫn các cơ sở giáo dục khai thác SGK tại thư viện, sử dụng SGK cũ còn dùng được. Phụ huynh, học sinh cần được cung cấp và hướng dẫn tiếp cận, khai thác SGK điện tử miễn phí trên trang điện tử của NXB Giáo dục Việt Nam.

Các Sở GD&ĐT phải công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có SGK, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng; thông báo kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh. Bộ yêu cầu các địa phương tiếp nhận, xử lý ngay phản ánh, không để thiếu SGK mà chưa có phương án xử lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu; xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu SGK.

Học sinh Hà Nội trong lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Đinh Hà.

Cung ứng sách giáo khoa trước ngày 15/9

Với NXB Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT yêu cầu khẩn trương báo cáo đầy đủ thông tin, số liệu theo yêu cầu tại công văn số 6074; hoàn thành trước 12h ngày 10/9.

NXB Giáo dục Việt Nam rà soát, báo cáo tình hình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành SGK tại từng tỉnh, thành phố; đối chiếu với nhu cầu do các Sở GD&ĐT xác nhận, làm rõ từng đầu sách và số lượng chưa được 2 cung ứng.

Bộ GD&ĐT đề nghị NXB Giáo dục Việt Nam báo cáo chính xác số lượng SGK tồn kho tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách; xác định số lượng còn dư có thể điều chuyển. Đơn vị thực hiện ngay phương án điều chuyển, cung ứng; bảo đảm mọi nhu cầu còn thiếu đã được địa phương xác nhận đều có phương án xử lý.

NXB Giáo dục Việt Nam công khai, cập nhật danh sách đơn vị phân phối, cửa hàng đang có SGK tại từng tỉnh, thành phố, gồm tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, thời gian phục vụ, phương thức mua; cung cấp cho các Sở GD&ĐT để thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh.

Đồng thời, NXB Giáo dục Việt Nam phải thiết lập, công khai đường dây nóng; thành lập tổ phản ứng nhanh và các đầu mối phát hành ở địa phương để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay phản ánh về thiếu SGK. Đơn vị công khai đầu mối, số điện thoại, thời gian tiếp nhận và kết quả xử lý.

Bộ cũng đề nghị NXB Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí SGK điện tử tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn/tap-huan; công khai rộng rãi địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh dễ tiếp cận trong thời gian chờ cung ứng bản in.

Đơn vị phối hợp với các sở, ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu SGK, hoàn thành trước ngày 15/9. Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tiến độ điều chuyển, cung ứng và việc công khai các đầu mối phục vụ.