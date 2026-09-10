Người Việt chi 7,2 tỷ đồng/tháng mua sách giáo khoa trên sàn TMĐT

Trong một tháng qua, ngành hàng sách giáo khoa trên bốn sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam đã đạt doanh số 7,2 tỷ đồng.

Phụ huynh tại TP.HCM tìm mua sách giáo khoa. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo báo cáo mới nhất nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong giai đoạn từ ngày 1/8 đến ngày 3/9 - trước thềm năm học mới, ngành hàng "sách giáo khoa" trên bốn sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đã đạt doanh số 7,2 tỷ đồng , với hơn 270.000 lượt bán ra từ 275 gian hàng đang kinh doanh mặt hàng này.

So với giai đoạn liền kề trước đó, doanh số tăng 19%; còn so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lên tới 112%.

Trong đó, TikTok Shop là nền tảng ghi nhận doanh số cao nhất, đạt khoảng 4 tỷ đồng , nhỉnh hơn Shopee với 3,2 tỷ đồng . Trong khi đó, doanh số trên Lazada và Tiki chỉ đạt lần lượt 7,5 triệu và 600.000 đồng.

Đánh giá theo diễn biến từng ngày, doanh số ngành hàng có xu hướng tăng dần đều từ đầu tháng 8, đạt đỉnh vào khoảng ngày 24/8 với khoảng 300 triệu đồng chỉ trong một ngày. Sau mốc này, doanh số giảm dần, đến đầu tháng 9 chỉ còn quanh mức 120-130 triệu đồng mỗi ngày.

Phân tích theo phân khúc giá cho thấy các sản phẩm có mức giá 10.000-30.000 đồng đóng góp gần 3,8 tỷ đồng trong tổng doanh số 7,2 tỷ đồng , chủ yếu đến từ Shopee và TikTok Shop. Kế tiếp là nhóm sản phẩm giá 30.000-50.000 đồng với tổng doanh số hơn 1,4 tỷ đồng .

Số liệu này phản ánh xu hướng phụ huynh chủ yếu tìm mua các cuốn sách lẻ, cuốn bổ sung hoặc sách bài tập theo môn thay vì mua trọn bộ trên mạng.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất. Do đó, các sản phẩm hiển thị trong top bán chạy trên sàn thương mại điện tử thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (như sách giáo khoa lớp 10, lớp 11, lớp 12, lớp 6...).

Những ngày qua, dư luận phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số nơi, dù Bộ GD&ĐT cùng các địa phương đã nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Phụ huynh và học sinh gặp khó khăn trong việc tìm mua sách để phục vụ học tập, nên việc tìm đến các sàn thương mại điện tử trở thành lựa chọn của nhiều người.