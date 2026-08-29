Phụ huynh TP.HCM xếp hàng mua sách giáo khoa xuyên lễ

Cận ngày khai giảng, nhiều phụ huynh, học sinh tại TP.HCM vẫn tranh thủ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để tìm mua những cuốn sách giáo khoa còn thiếu.

Ghi nhận sáng 29/8 tại điểm bán của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP.HCM, lượng phụ huynh, học sinh đến mua sách khá đông. Ngay từ cổng, nhân viên bảo vệ hướng dẫn khách cung cấp thông tin về lớp học, nhu cầu mua trọn bộ hay sách lẻ để phân khu vực xếp hàng. Sau đó, phụ huynh, học sinh lần lượt vào khu vực ghế chờ và được hướng dẫn theo từng nhóm khoảng 5 người vào khu vực bán sách.

Phụ huynh xếp hàng mua sách giáo khoa.

Tại các quầy, nhân viên có mặt đầy đủ để hướng dẫn khách tìm sách theo từng khối lớp. Phụ huynh cung cấp thông tin về lớp học và những đầu sách cần mua, nhân viên kiểm tra, hỗ trợ tìm sách theo từng môn, từng lớp. Với những trường hợp đã mua gần đủ bộ nhưng còn thiếu một vài cuốn, nhân viên hướng dẫn tìm theo nhu cầu cụ thể.

Nhân viên nhà xuất bản hỗ trợ phụ huynh tìm sách.

Nhờ được phân luồng ngay từ cổng và lần lượt đưa khách vào khu vực bán sách, dù lượng người đến mua khá đông nhưng hoạt động mua bán vẫn diễn ra trật tự, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Phụ huynh, học sinh chờ đến lượt, chọn sách, thanh toán và ra về tương đối nhanh chóng.

Chị Ngọc Nga (phường Hòa Hưng), có con đang học tại trường Tiểu học Bắc Hải, cho biết sáng 29/8 là lần thứ 5 chị đến điểm bán của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM để tìm sách. Lần này, ngoài việc kiểm tra, bổ sung sách cho con, chị còn tìm thêm SGK lớp 2 cho một cháu ở quê.

“Con tôi cơ bản đã mua đủ sách. Hôm nay, tôi đến tìm thêm SGK lớp 2 cho cháu ở quê. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu sách Toán và Tiếng Việt lớp 2, tập 1. Nhân viên nhà xuất bản cho biết có thể phải chờ sau lễ mới có thêm sách. Tôi sẽ thử tìm ở một số nơi khác, nếu không có thì sau lễ sẽ quay lại đây tìm tiếp”, chị Ngọc Nga chia sẻ.

Phụ huynh cẩn thận mang theo danh sách những cuốn sách còn thiếu để tìm mua cho nhanh.

Trường hợp của chị Ngọc Nga cho thấy bên cạnh nhu cầu mua sách theo bộ, những ngày cận khai giảng vẫn có phụ huynh cần bổ sung từng cuốn còn thiếu. Với những trường hợp này, việc tìm đủ các đầu sách cần thiết có thể phải thực hiện qua nhiều lần hoặc nhiều điểm bán khác nhau.

Cũng tranh thủ kỳ nghỉ lễ để chuẩn bị cho năm học mới, bà Ngọc Lan (phường Chánh Hưng) đến điểm bán tìm mua vở bài tập cho cháu đang học lớp 3. Theo bà Lan, lượng người đến mua khá đông nhưng việc phân luồng, xếp hàng và hướng dẫn được tổ chức tương đối nhanh.

Không chỉ phụ huynh, em Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 9 trường THCS Trần Quốc Toản, cũng tranh thủ những ngày nghỉ lễ để chủ động chuẩn bị sách cho năm học mới.

Em Nguyễn Thị Ngọc Anh kiểm tra lại những cuốn sách vừa mua được.

Theo Ngọc Anh, em đang tìm mua SGK cả bộ, tuy nhiên hiện vẫn còn thiếu sách Công nghệ, Lịch sử và Địa lý, Tin học và Toán tập 2.

Từ ghi nhận thực tế, nhu cầu mua SGK trong những ngày nghỉ lễ vẫn còn, trong đó có những trường hợp phụ huynh, học sinh cần bổ sung một số cuốn sách hoặc mua vở bài tập. Việc điểm bán duy trì hoạt động xuyên lễ tạo thêm thời gian để những gia đình chưa hoàn tất việc chuẩn bị sách vở có thể tìm mua trước ngày khai giảng.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM, điểm bán tại số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, mở cửa từ 8h đến 17h30 trong tất cả ngày nghỉ lễ Quốc khánh để phục vụ nhu cầu mua SGK của phụ huynh, học sinh.

Khu vực xếp hàng mua SGK theo bộ.

Tính đến chiều 28/8, nguồn hàng tại điểm bán được đơn vị đánh giá khá dồi dào, có đầy đủ SGK các môn học từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh có thể mua trọn bộ hoặc mua lẻ từng môn học tùy nhu cầu.

Số liệu từ đơn vị cung ứng cho thấy, lượng khách đến mua sách vẫn ở mức cao trong những ngày cận năm học mới. Trong ngày 28/8, có khoảng 1.500 lượt khách đến mua SGK. Trước đó, ngày 27/8 có 1.900 lượt khách, với 50.499 bản sách được bán ra; ngày 26/8 có khoảng 3.000 lượt khách, với 68.800 bản sách được bán ra. Riêng trong ba ngày 23, 24 và 25/8, lượng khách dao động từ 2.900 đến 3.400 người mỗi ngày, tổng cộng 215.842 bản sách được bán ra.

Khu vực phụ huynh xếp hàng thanh toán tiền.

So với những ngày cao điểm trước đó, lượng phụ huynh xếp hàng tại điểm bán vào chiều 28/8 đã giảm. Theo đơn vị cung ứng, một phần nguyên nhân là nhiều gia đình bắt đầu rời TP.HCM về quê nghỉ lễ. Bên cạnh đó, tâm lý lo lắng về nguồn cung SGK của phụ huynh cũng giảm sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản ngày 26/8 đề nghị các trường hỗ trợ cung ứng SGK cho học sinh.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM, các đơn đặt hàng SGK trước ngày 1/8 đã được cung ứng đầy đủ trong tháng 8. Đối với những đơn đặt hàng bổ sung, việc cung ứng tiếp tục được thực hiện từ nay đến trước ngày khai giảng năm học mới.

Để đáp ứng nhu cầu còn lại của phụ huynh, học sinh, từ nay đến ngày 5/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục phát hành bổ sung khoảng 10 triệu bản SGK ra thị trường theo nhu cầu đăng ký bổ sung của các nhà trường.

SGK được phục vụ xuyên lễ và tiếp tục bổ sung, đáp ứng đủ nhu cầu trước năm học mới.

Việc duy trì bán sách xuyên lễ cùng với tiếp tục bổ sung nguồn hàng trong những ngày cận khai giảng tạo thêm điều kiện để phụ huynh, học sinh hoàn tất việc chuẩn bị sách vở. Đặc biệt, hình thức bán lẻ từng môn học giúp những trường hợp đã có phần lớn SGK có thể bổ sung đúng những cuốn còn thiếu, thay vì phải mua lại cả bộ.