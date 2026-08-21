Bộ GD&ĐT chỉ đạo cung ứng đủ sách giáo khoa trước 30/8

Bộ GD&ĐT yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho các trường trước ngày 30/8.

Năm nay, cả nước chỉ dùng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Ảnh minh họa: Thái An.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Sở GD&ĐT các tỉnh, thành và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027.

Trong đó, bộ yêu cầu các sở chỉ đạo trường học khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả chuẩn bị sách giáo khoa đến thời điểm hiện tại. Trong đó, các trường cần đối chiếu cụ thể giữa số lượng sách giáo khoa đã đăng ký với số lượng đã được trang bị/cung ứng; làm rõ số lượng còn thiếu (nếu có) theo từng lớp, môn học, đầu sách. Trên cơ sở đó, các trường có phương án và thời gian cụ thể hoàn thành việc cung ứng.

Bên cạnh đó, các Sở GD&ĐT cần chủ động nắm bắt và tổng hợp đầy đủ nhu cầu sách giáo khoa trên địa bàn.

Việc rà soát này tập trung vào nhóm các trường mới thành lập, mới đưa vào hoạt động, trường nội trú khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trường thuộc 109 trường liên cấp nội trú, cũng như các đơn vị vừa được tổ chức lại hay điều chỉnh quy mô sau sắp xếp.

Đồng thời, các sở cần lưu ý cập nhật kịp thời nhu cầu mua thêm sách giáo khoa từ phía học sinh, phụ huynh và các trường chưa đăng ký từ đầu năm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc rà soát để xác định nhu cầu sách giáo khoa cần bổ sung phải xong trước ngày 25/8.

Cùng với đó, bộ giao các sở phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam xây dựng phương án cung ứng sách giáo khoa phù hợp, thuận tiện, đầy đủ, kịp thời trước ngày 30/8.

Trong đó cần bảo đảm đủ số lượng cho các trường, đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa phát sinh. Các sở thực hiện hiệu quả việc điều phối, điều chuyển sách giáo khoa giữa các cơ sở giáo dục, các địa bàn trong phạm vi địa phương theo nguyên tắc nơi thừa hỗ trợ nơi thiếu, phát huy hiệu quả nguồn sách giáo khoa đã được cung ứng, nguồn sách giáo khoa 2 tại thư viện và sách giáo khoa cũ còn sử dụng được.

"Không để phát sinh tình trạng thiếu sách giáo khoa mà chưa có phương án xử lý", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh. "Bảo đảm mọi học sinh có sách giáo khoa phục vụ học tập ngay từ đầu năm học".

Ngoài ra, các sở chủ động thông tin, truyền thông đến giáo viên, học sinh và phụ huynh về phương án chuẩn bị, cung ứng sách giáo khoa của nhà trường để cha mẹ học sinh yên tâm. Phụ huynh, học sinh có thể tiếp cận, khai thác sách giáo khoa điện tử miễn phí tại trang taphuan.nxbgd.vn/tap-huan.

Đối với NXB Giáo dục Việt Nam, bộ yêu cầu đơn vị xây dựng phương án cung ứng cụ thể, bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho các trường trước ngày 30/8; ưu tiên thực hiện thông qua kênh phối hợp của nhà trường với đơn vị cung ứng, hạn chế các khâu trung gian.

Nhà xuất bản chủ động điều phối nội bộ nguồn sách giáo khoa giữa các đơn vị đầu mối phát hành, kịp thời chuyển sách từ nơi còn nguồn đến nơi có nhu cầu, ưu tiên các trường còn thiếu sách, trường mới thành lập...

Ngoài ra, đơn vị phải công khai, cập nhật thông tin về các địa điểm bán/cung ứng sách giáo khoa chính thức, đầu mối liên hệ, phương thức và thời gian cung ứng để học sinh, phụ huynh dễ tiếp cận, chủ động mua sách giáo khoa khi có nhu cầu.

Năm nay, cả nước chỉ dùng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" của NXB Giáo dục Việt Nam, thay vì 3 bộ như những năm trước.

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết tính đến ngày 15/8, đơn vị cùng hệ thống các công ty phát hành đã hoàn thành việc cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng sách giáo khoa đạt 148%.

Tuy nhiên, tình trạng "khan" sách giáo khoa diễn ra hơn một tuần qua, ở một số địa phương như TP.HCM, Thanh Hóa, Nghệ An... Nguyên nhân được đưa ra là nhu cầu mua thêm tăng cao; một số trường chờ đợi chính sách miễn phí nên không đặt hàng sớm. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh không cập nhật thông tin về việc sử dụng sách giáo khoa cho năm học mới, dẫn đến việc từ chối các sách giáo khoa có logo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống...