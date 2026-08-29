Một trường đại học lập tổ kiểm tra giáo trình giả

Trường đại học Luật Hà Nội thành lập tổ kiểm tra việc sử dụng giáo trình giả trong và ngoài lớp học. Sinh viên vi phạm sẽ bị lập biên bản và xử lý theo quy định.

Trưng bày sách, giáo trình ở sự kiện ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026. Ảnh:Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội.

Theo thông tin từ Phòng Khoa học và Công Nghệ, trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 28/8, trường có quyết định thành lập tổ kiểm tra việc sử dụng giáo trình giả.

Tổ kiểm tra gồm đại diện Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Tài chính - Quản trị, Phòng Thanh tra và Hội Sinh viên. Trong đó, đại diện Phòng Khoa học và Công nghệ làm tổ trưởng.

Tổ có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện việc sử dụng giáo trình giả tại trường, cả trong và ngoài lớp học. Nếu phát hiện sinh viên sử dụng giáo trình giả, tổ kiểm tra sẽ lập biên bản, tạm giữ tang vật và báo cáo lãnh đạo trường để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 14/8, Nhà sách trường Đại học Luật Hà Nội đã có thông tin cảnh báo về tình trạng giáo trình giả được rao bán trên mạng. Nội dung trong giáo trình không được kiểm duyệt, không cập nhật, giấy kém chất lượng nhưng nhìn hình ảnh giống giáo trình của trường đến 80%. Các giáo trình này được rao bán với mức giá thấp hơn 30-40% so với giá bìa.

Do đó, nhà trường đề nghị sinh viên hợp tác, nói không với sách giả để không gian học thuật trong sạch. Sinh viên có nhu cầu về học liệu có thể tìm mua tại trung tâm phát hành sách của trường. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo nội quy nhà trường.

Thực tế, từ nhiều năm nay, Phòng Khoa học và Công Nghệ đã phối hợp với bộ phận bảo vệ để tuyên truyền, ngăn chặn các trường hợp sử dụng giáo trình lậu, giáo trình giả tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Vào thời điểm đầu năm học, việc bán giáo trình lậu, giả cho sinh viên có xu hướng gia tăng, theo các phương thức tinh vi như các hội nhóm mạng xã hội, giao gián tiếp trong và ngoài khuôn viên trường.

Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học cũng như uy tín của nhà trường; vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ cũng như các quy định liên quan.