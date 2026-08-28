Hà Nội dự kiến miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2027-2028, đảm bảo đến năm học 2029-2030, toàn bộ học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc thành phố quản lý đều được thụ hưởng

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Lộ trình được công bố sáng 28/8, tại hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức.

Về việc thực hiện miễn phí sách giáo khoa, báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết theo quy định, việc mua sắm sách giáo khoa được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho, kiểm kê sách giáo khoa trước ngày 15/6 hàng năm và tổ chức cho học sinh mượn chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới.

Đối với năm học 2026-2027, do thời điểm hiện nay đã cận kề ngày khai giảng, không còn đủ thời gian để tổ chức lập dự toán, xây dựng kế hoạch và triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp sách giáo khoa bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Do đó, trong năm học 2026-2027, thành phố chưa triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Hiện nay, sở đang phối hợp xin ý kiến góp ý của các sở ngành, UBND phường xã về kế hoạch thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo trình học môn quốc phòng an ninh.

Thành phố dự kiến thực hiện chính sách từ năm học 2027-2028; đảm bảo đến năm học 2029-2030, tất cả học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc thành phố quản lý sẽ được thụ hưởng chính sách.

Về việc chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị sách giáo khoa, bảo đảm thống nhất từ khâu lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên đến cung ứng, phát hành và sử dụng sách giáo khoa.

Đến nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đã hoàn thành việc rà soát nhu cầu sách giáo khoa trên địa bàn thành phố; xây dựng phương án cung ứng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phối hợp với các nhà xuất bản và đơn vị phát hành bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa trước thời điểm học sinh tựu trường.

Song song với công tác chuẩn bị sách giáo khoa, sở tập huấn, bồi dưỡng 100% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất. Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường.

Các nhà trường rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học các môn học và chuẩn bị đầy đủ học liệu, thiết bị dạy học phục vụ triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phát hành, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa và thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ để mọi học sinh đều có đủ sách giáo khoa khi bước vào năm học mới.

Theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và các chính sách của Chính phủ, học sinh cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030.

Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung: Nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.