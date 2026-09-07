Bộ GD&ĐT sẽ sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT cho biết chương trình giáo dục, sách giáo khoa sẽ được sửa đổi đồng bộ để đáp ứng yêu cầu mới.

Học sinh trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội) trong ngày khai giảng. Ảnh: Đinh Hà.

Nội dung được Bộ GD&ĐT nêu tại quyết định về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT xác định một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm là tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, kỷ cương và an toàn trường học.

Ngành giáo dục tiếp tục tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tổ chức dạy học hai buổi/ngày phù hợp điều kiện thực tế; tăng cường thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bộ cho biết chương trình giáo dục, sách giáo khoa sẽ được sửa đổi đồng bộ, đáp ứng yêu cầu mới; tăng cường giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khỏe và trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp, lành mạnh, “thầy ra thầy, trò ra trò”.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của người học. Các trường học được yêu cầu cắt giảm các cuộc thi không cần thiết, cùng hồ sơ, sổ sách, hội họp không phục vụ chuyên môn, để giáo viên tập trung cho chuyên môn.

Mô hình thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng được hoàn thiện theo hướng gọn nhẹ, công bằng, minh bạch, giảm áp lực và chi phí xã hội, đồng thời bảo đảm nghiêm túc, an toàn, phòng, chống gian lận, tiêu cực. Bộ GD&ĐT kiên quyết khắc phục bệnh thành tích; tăng cường kỷ cương trong dạy học, thi, tuyển sinh và quản lý dạy thêm, học thêm.

Các nhiệm vụ còn lại gồm ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; kiểm soát an toàn thực phẩm; phòng, chống bạo lực học đường...

Ở bậc đại học, Bộ GD&ĐT yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và đầu tư phát triển 3-5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Ngành giáo dục sẽ nghiên cứu phương án đầu tư phát triển một số hệ sinh thái, khu đô thị giáo dục đại học - khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, TP.HCM và một số vùng động lực, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế. Chuyển dần từ đầu tư đơn lẻ sang đầu tư theo hệ sinh thái, có phân công sứ mạng và chia sẻ hạ tầng, hình thành các cực tăng trưởng dựa trên tri thức.

Ngoài ra, bộ cũng yêu cầu rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khả năng dẫn dắt và trung tâm đào tạo kỹ năng nghề quốc gia, vùng sẽ được tập trung đầu tư.