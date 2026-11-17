Bồ Đào Nha có thể tìm người thay Ronaldo trên hàng công, nhưng việc xây lại trật tự lãnh đạo sau 23 năm mới là phần khó hơn.

Ronaldo rời tuyển sau 234 trận và 146 bàn trong 23 năm khoác áo Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 trận và 146 bàn, đều là những kỷ lục của bóng đá đội tuyển nam. Anh cũng rời đội sau 23 năm khoác áo Bồ Đào Nha, với Euro 2016 và hai chức vô địch Nations League.

Những con số ấy đủ lớn để nói về khoảng trống chuyên môn, nhưng Bồ Đào Nha thực tế không thiếu người cho hàng công. Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Pedro Neto hay Francisco Trincão đều có thể đảm nhận những vai trò khác nhau. Jorge Jesus cũng có đủ chất liệu để xây một hệ thống không còn xoay quanh một trung phong 41 tuổi.

Bài toán khó hơn nằm ở cấu trúc lãnh đạo. Ronaldo đã là đội trưởng và gương mặt trung tâm của tuyển Bồ Đào Nha trong phần lớn hai thập niên qua. Khi anh rời đội, băng thủ quân được chuyển cho Bernardo Silva, nhưng ngay chính Silva cũng nói đây không phải công việc của một người. Anh nhấn mạnh nhóm cầu thủ lớn tuổi phải cùng nhau giữ mức độ cam kết, văn hóa làm việc và trách nhiệm trong phòng thay đồ.

Từ một thủ lĩnh sang một nhóm thủ lĩnh

HLV Jesus cũng không trao quyền lực cho một cá nhân theo cách tuyệt đối. HLV Bồ Đào Nha cho biết thứ tự đội trưởng tiếp tục được xác định dựa trên số lần khoác áo tuyển. Sau Ronaldo, nhóm thủ lĩnh gồm Silva, Ruben Dias, João Cancelo, Ruben Neves và Bruno Fernandes.

Cách sắp xếp này cho thấy Bồ Đào Nha đang chuyển từ mô hình một biểu tượng áp đảo sang cấu trúc lãnh đạo phân tán hơn. Humberto Coelho, cựu tuyển thủ và từng là HLV tuyển Bồ Đào Nha, đánh giá Silva phù hợp với vai trò mới vì khả năng kết nối đồng đội. Ông gọi tiền vệ 32 tuổi là người "gắn kết", đồng thời nhấn mạnh sự khắt khe của Bernardo trong thi đấu là phẩm chất quan trọng với một đội trưởng.

Silva cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa việc đeo băng và thay thế Ronaldo. Anh đã sát cánh cùng CR7 trong 12 năm ở đội tuyển và thừa nhận cảm giác buồn khi một hành trình dài kết thúc. Điều Silva nói nhiều hơn không phải chuyện trở thành "Ronaldo mới", mà là trách nhiệm của nhóm cầu thủ kinh nghiệm trong việc giữ văn hóa làm việc cho thế hệ sau.

Bernardo Silva trở thành đội trưởng mới sau khi Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha.

Điểm này đáng chú ý bởi Ronaldo không chỉ để lại một vị trí trong đội hình. Chủ tịch FPF, Pedro Proença gọi anh là "thủ lĩnh truyền cảm hứng" và "biểu tượng lớn nhất" của tuyển Bồ Đào Nha khi công bố thông điệp chia tay. Liên đoàn cũng nhấn mạnh ảnh hưởng của Ronaldo vượt ra ngoài các bàn thắng và số trận thi đấu.

Sự chuyển giao vì thế không thể hoàn tất chỉ bằng việc trao băng đội trưởng cho Silva.

Thất bại trước Đan Mạch cho thấy bài toán mới

Trận thua Đan Mạch 1-4 tại Braga xuất hiện đúng vào thời điểm Bồ Đào Nha bắt đầu giai đoạn không Ronaldo. Không thể dùng một trận đấu để kết luận đội tuyển thiếu thủ lĩnh chỉ vì Ronaldo vắng mặt, nhưng diễn biến trận đấu cho thấy nhóm lãnh đạo mới sẽ phải đối mặt với những thử thách khác hẳn trước đây.

Silva không đá chính và chỉ vào sân ở phút 79, khi Bồ Đào Nha đã bị dẫn 0-4. A Bola vẫn chấm anh là cầu thủ đỡ tệ nhất bên phía chủ nhà, chủ yếu vì tiền vệ này cố gắng kéo nhịp đội bóng và ghi bàn danh dự trong quãng thời gian cuối.

Chi tiết này không chứng minh Silva đã thay được Ronaldo, nhưng nó cho thấy chức năng của người đội trưởng giờ phải được thể hiện theo cách khác.

Ronaldo từng giữ vị thế đặc biệt nhờ số trận, số bàn và thâm niên gần như không ai sánh được. Silva, Bruno hay Ruben Dias sẽ khó có một mức độ ảnh hưởng tương tự ngay lập tức. Thay vào đó, trách nhiệm được chia nhỏ: Bernardo giữ vai trò kết nối, Bruno có tiếng nói ở tuyến giữa, còn Ruben Dias là thủ lĩnh hàng phòng ngự.

Ngay cách FPF tổ chức lễ tri ân Ronaldo cũng phản ánh ảnh hưởng ấy vẫn còn rất lớn. Trước trận gặp Đan Mạch, quyết định để toàn đội bước ra sân với áo số 7 được thống nhất giữa Chủ tịch FPF Pedro Proença, Jorge Jesus cùng nhóm đội trưởng Bernardo, Ruben Dias và Bruno Fernandes.

Jorge Jesus xác định nhóm thủ lĩnh mới gồm Bernardo Silva, Ruben Dias, João Cancelo, Ruben Neves và Bruno Fernandes.

Tuy nhiên, tuyển Bồ Đào Nha không thể sống mãi trong trạng thái tri ân. Carlos Carneiro, trong bài bình luận trên A Bola, cho rằng điều quan trọng nhất sau Ronaldo là phải giữ lại tham vọng mà anh từng đại diện. Quan điểm này đi đúng vào vấn đề: di sản của Ronaldo chỉ có ý nghĩa nếu thế hệ sau biến nó thành một tiêu chuẩn vận hành, thay vì liên tục nhắc lại quá khứ.

Về chuyên môn, Bồ Đào Nha đủ nhân sự để thay đổi nhanh. Một trung phong khác có thể xuất hiện ngay trận tiếp theo, một sơ đồ khác cũng có thể được áp dụng chỉ sau vài buổi tập.

Trật tự trong phòng thay đồ thì không hình thành nhanh như vậy. Bồ Đào Nha giờ phải học cách vận hành mà không còn một cầu thủ sở hữu 234 lần khoác áo, 146 bàn thắng và hơn hai thập niên ảnh hưởng. Bernardo Silva có thể nhận băng đội trưởng, nhưng chức năng lãnh đạo sẽ phải được chia cho nhiều người hơn.

Đó mới là thay đổi lớn nhất sau Ronaldo: Bồ Đào Nha không chỉ cần tìm người ghi bàn, mà phải xây một tập thể nơi trách nhiệm từng dồn vào một biểu tượng được chia đều cho cả thế hệ mới.