Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang tiến hành rà soát lại kế hoạch thi đấu giao hữu với Mexico sau khi hàng loạt cảnh báo an ninh được ban bố tại quốc gia này.

Bồ Đào Nha cân nhắc hủy giao hữu ở Mexico.

Theo lịch, tuyển Bồ Đào Nha sẽ đá giao hữu với Mexico vào ngày 28/3 trong khuôn khổ sự kiện tái khai trương sân Estadio Banorte. Đây được xem là trận đấu quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Mexico đang có diễn biến phức tạp, buộc FPF phải đánh giá lại khả năng góp mặt ở trận đấu này. Từ ngày 22/2, giới chức Mexico kích hoạt cảnh báo khẩn cấp tại hơn 20 bang sau khi một đối tượng bị nghi có liên quan đến tội phạm có tổ chức bị bắt giữ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất ổn định tại một số khu vực.

Trong thông cáo chính thức, FPF cho biết đang theo dõi sát sao tình hình và đánh giá kỹ lưỡng các điều kiện liên quan đến chuyến đi của toàn đội.

“Những diễn biến gần đây buộc chúng tôi phải liên tục đánh giá các điều kiện nhằm đảm bảo an toàn cho phái đoàn”, FPF nhấn mạnh. Liên đoàn cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Bồ Đào Nha trước khi đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào.

An ninh ở Mexico bị đặt vào tình trạng báo động. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, trận đấu vẫn chưa bị đặt vào tình trạng rủi ro cao và vẫn nằm trong kế hoạch tổ chức. FPF duy trì liên lạc thường xuyên với Liên đoàn Bóng đá Mexico, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tổ chức.

“An toàn của các cầu thủ, ban huấn luyện, nhân viên và người hâm mộ là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi”, thông báo của FPF nêu rõ.

Trước khi xuất hiện các cảnh báo an ninh, Bồ Đào Nha dự định mang sang Mexico lực lượng mạnh nhất để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026. Đây cũng có thể là trận đấu chứng kiến sự tái xuất của siêu sao Cristiano Ronaldo sau khi anh thi hành xong án treo giò.

