Bồ Đào Nha 3-0 Uzbekistan: Ronaldo lập cú đúp

Rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn trong hiệp một, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Một trận đấu mang màu sắc đối lập giữa kinh nghiệm và khát vọng sẽ diễn ra tại sân vận động NRG ở Houston, khi Uzbekistan lần đầu tiên góp mặt tại World Cup chạm trán Bồ Đào Nha, một trong những ứng viên được kỳ vọng tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với nhiều áp lực sau màn ra quân chưa đáp ứng được kỳ vọng. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng của HLV Roberto Martinez chỉ có thể giành trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, khiến cuộc đua giành ngôi đầu bảng trở nên khó khăn hơn.

Phong độ tổng thể của Bồ Đào Nha vẫn rất đáng chú ý khi họ chỉ thua một trong 14 trận quốc tế gần nhất, với 10 chiến thắng và 3 trận hòa. Tuy nhiên, thành tích tại các kỳ World Cup gần đây lại chưa thực sự thuyết phục khi họ chỉ thắng một trong bốn trận gần nhất ở vòng chung kết, bên cạnh một trận hòa và hai thất bại.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Uzbekistan đã có trận ra mắt World Cup không như mong muốn khi thất bại 1-3 trước Colombia. Dù vậy, đội bóng Trung Á vẫn để lại những dấu hiệu tích cực khi tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao nhất trong số các đội châu Á lần đầu dự World Cup kể từ Kuwait năm 1982.