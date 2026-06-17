Bồ Đào Nha 1-0 CHDC Congo: Sao PSG tỏa sáng

0h ngày 18/6, Joao Neves đánh đầu ấn tượng, giúp Bồ Đào Nha khởi đầu thuận lợi tại bảng K, World Cup 2026.

Hành trình chinh phục chức vô địch FIFA World Cup đầu tiên trong lịch sử của Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu tại Houston, nơi Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đối đầu với Cộng hòa Congo, đội bóng dự sân chơi lớn nhất hành tinh sau 52 năm.

Bồ Đào Nha bước vào giải đấu với vị thế của một trong những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Phong độ trước thềm World Cup của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Martinez là rất ấn tượng khi họ chỉ nhận một thất bại trong 13 trận gần nhất, giành tới 10 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, trận đấu chính thức gần nhất của "Seleccao" là màn hủy diệt Armenia với tỷ số 9-1 tại vòng loại.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Bồ Đào Nha trong nhiều kỳ World Cup gần đây là khả năng duy trì phong độ khi bước vào giải đấu chính thức. Kể từ năm 1966, họ mới chỉ một lần lọt vào bán kết World Cup. Những trận mở màn cũng thường mang đến nhiều khó khăn khi Bồ Đào Nha chỉ thắng một trong bốn trận ra quân gần nhất tại giải đấu, còn lại là hai trận hòa và một thất bại.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo đánh dấu sự trở lại World Cup sau hơn nửa thế kỷ vắng bóng. Lần gần nhất họ góp mặt là năm 1974 với tên gọi Zaire, khi đội bóng này thua cả ba trận vòng bảng và không ghi được bàn thắng nào.

Đây sẽ là lần đầu tiên Bồ Đào Nha và CHDC Congo chạm trán nhau trong lịch sử. Với hàng công mạnh mẽ cùng chuỗi 10 trận liên tiếp ghi bàn tại World Cup trước khi thất bại trước Morocco năm 2022, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, CHDC Congo sở hữu khả năng phòng ngự đáng chú ý khi giữ sạch lưới trong 18/22 chiến thắng gần nhất, hứa hẹn sẽ tạo ra thử thách không dễ dàng cho Ronaldo và các đồng đội.