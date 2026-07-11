Bố cục táo bạo trong bức tranh về Tahiti của Gauguin

Lấy cảm hứng từ người tình Titi và ảnh hưởng của Manet, Gauguin tạo nên bức vẽ "Phụ nữ Tahiti" với cách sắp đặt nhân vật và không gian đầy khác biệt.

Bức tranh Phụ nữ Tahiti được họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1891. Ảnh: wikipedia.

"Phụ nữ Tahiti"

Hiện thực hơn các bức tranh về Tahiti khác nhờ đối tượng, tác phẩm này rất táo bạo trong bố cục.

Tái hiện một người phụ nữ mặc paréo và một người khác trong chiếc váy may sẵn, Gauguin vẽ ra trước mắt người xem cả một lối sống.

Có lẽ được truyền cảm hứng từ người tình Titi thuở ấy, cô gái người Tahiti lai châu Âu, bức tranh cho thấy một bố cục chịu ảnh hưởng từ Édouard Manet.

Không tôn trọng các tỷ lệ - tay và chân của người phụ nữ mặc paréo trông như có cùng kích thước - khiến cho các nhân vật nữ có dáng vẻ thô kệch, hiệu ứng còn được nhấn mạnh bởi tông màu trung tính của phần tĩnh vật được vẽ một cách mờ ảo.

Tương tự, phần hậu cảnh cũng không được thể hiện bằng các quy tắc phối cảnh truyền thống, mà là một sự đứt đoạn tùy tiện và giả tạo giữa bãi cát và đại dương.

Các nhân vật bị thu ngắn lại, phần nền với biển trải rộng ra, trông khung cảnh thật phức tạp.

Hơn nữa, Gauguin, có lẽ hài lòng với bố cục này, đã tạo ra một phiên bản khác, Có gì mới? (Parau Api), hiện được trưng bày ở Dresden nước Đức: ông chỉ thay đổi tông màu của paréo và làm tươi màu sắc hơn một chút, nhưng vẫn giữ nguyên bố cục.