Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra đường dây thuốc giả quy mô lớn

Lãnh đạo Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về chiến công đặc biệt xuất sắc khi triệt phá thành công 2 đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thuốc chữa bệnh với quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, đồng thời yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm chức năng các loại, 22,5 tấn nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị và tài liệu, vật chứng của vụ án.

Thư khen nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây, thu giữ số lượng tang vật đặc biệt lớn. Đây là chiến công tiêu biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng Công an Thanh Hóa nói chung, Phòng Cảnh sát kinh tế nói riêng.

Các nghi phạm liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC.

Thành tích trên được đánh giá là minh chứng sinh động cho việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cũng như công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

Kết quả khám phá vụ án không chỉ bảo vệ sức khỏe, quyền lợi chính đáng của Nhân dân, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp chân chính, mà còn có tác dụng răn đe mạnh mẽ các đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đề nghị đơn vị khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, thu hồi tối đa số hàng giả đã tuồn ra thị trường, song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân.

Lãnh đạo Bộ Công an mong muốn Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng (viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú (34 tuổi, trú phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) cầm đầu.

Cơ quan Công an đã khám xét 5 địa điểm là nơi sản xuất, làm việc và cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, thu giữ số lượng lớn tang vật phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Tiếp đó, ngày 30/1, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét thêm 4 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc và địa điểm cất giấu hàng hóa tại TP Hà Nội, thu giữ hàng nghìn hộp thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng giả như, viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp…

Số hàng hóa trên do Nguyễn Văn Xuân (31 tuổi, trú phường Bằng Liệt) và Nguyễn Đức Minh (36 tuổi, trú phường Định Công), cùng ở TP Hà Nội, trực tiếp quản lý.

Khám xét tại 5 địa điểm là nơi ở và nơi cất giấu hàng hóa của các nghi phạm, lực lượng Công an thu giữ 35 thùng carton chứa thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại, gồm: Profeessor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (khớp đỏ), Cường lực toan thống linh, Tọa cốt thiên ma, Seng Yong Wan, Tọa cốt thần kinh cốt, Tuyết liên phong thấp linh, Não xanh, Não đỏ, Thoái cốt hoàn, Tăng phì hoàn, Kiện tỳ khai vị bổ hoàn, Toan thống linh…

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Tất cả sản phẩm trên đều ghi nguồn gốc nước ngoài trên bao bì, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Quá trình điều tra, khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc và thực phẩm chức năng giả, trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm.

Tang vật phục vụ sản xuất gồm 1.120 kg viên nén (tương đương hơn 2,5 triệu viên nén các loại); hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp; 60.000 tem, nhãn, mác và gần 22,5 tấn bột cùng các nguyên liệu, phụ gia khác.

Lực lượng chức năng còn thu giữ 15 loại máy móc, thiết bị phục vụ gia công, hoàn thiện sản phẩm như: máy khắc số laser, máy đóng gói co nhiệt, máy ép màng cảm ứng điện từ, máy tạo hạt lắc, máy dập viên quay, máy chiết rót viên nang bán tự động…

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 bị can về các tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường số lượng hàng giả đặc biệt lớn, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng .