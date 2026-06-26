Bộ Công an phối hợp ngân hàng phát hiện các dòng tiền bất thường từ cá độ

Lực lượng chức năng đang phối hợp ngành ngân hàng để phát hiện các dòng tiền bất thường liên quan cá độ, đánh bạc.

Văn phòng Bộ Công an vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) tổ chức Tọa đàm cung cấp thông tin nhận diện các hành vi vi phạm liên quan cá độ bóng đá và công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn của lực lượng Công an trong thời điểm đang diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup 2026).

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an dự và trao đổi tại tọa đàm.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

- Thưa Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi cá độ bóng đá trên không gian mạng sẽ bị xử lý như thế nào?

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi đặt cược trái phép đối với các hoạt động thể thao nói chung, trong đó có các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026, đều bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi đặt cược trái phép các trận đấu bóng đá có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài hình phạt chính, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như phạt tiền hoặc bị hạn chế một số quyền theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh nguy cơ bị xử lý theo quy định của pháp luật, cá độ bóng đá trái phép còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Người tham gia có thể rơi vào tình trạng nợ nần, khó khăn về kinh tế, thậm chí phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm có tiền trả nợ hoặc tiếp tục tham gia cá cược. Đây là những hệ quả đáng báo động, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn xã hội.

Đối với các đối tượng tổ chức, điều hành hoặc thiết lập, vận hành các hệ thống phục vụ hoạt động cá cược trái phép; các cá nhân có hành vi quảng cáo, lôi kéo, môi giới hoặc cung cấp điều kiện để người khác tham gia cá cược, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đây là nhóm hành vi có tính chất nguy hiểm cao hơn, xâm phạm trực tiếp đến trật tự xã hội nên pháp luật quy định chế tài nghiêm khắc hơn so với hành vi đánh bạc thông thường, nhằm bảo đảm xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, tổ chức và thu lợi bất chính từ hoạt động cờ bạc trái phép.

- Trên thực tế các đối tượng thường lợi dụng việc phát trực tiếp các trận đấu bóng đá trên không gian mạng để chèn quảng cáo cờ bạc nhằm lôi kéo người tham gia. Vậy các hành vi lôi kéo người khác tham gia cá độ bóng đá theo quy định của pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào?

- Đối với hành vi lôi kéo người chơi tham gia cá độ bóng đá, việc xử lý sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm để áp dụng các hình thức xử lý phù hợp.

Trường hợp việc lôi kéo, thu hút người chơi được thực hiện thông qua không gian mạng, chèn quảng cáo hoặc sử dụng các phương tiện truyền thông để quảng bá hoạt động cá cược thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm trong tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Có thể thấy, việc lôi kéo người khác tham gia cá độ bóng đá, đặc biệt khi người thực hiện hành vi được hưởng lợi thông qua hoạt động quảng cáo, tiếp thị liên kết cho các trang cờ bạc hoặc thông qua hoạt động bình luận trên các kênh phát sóng trái phép, vi phạm bản quyền, đều có thể được xem xét dưới góc độ đồng phạm trong hoạt động tổ chức đánh bạc.

Thực tế đã có nhiều vụ việc mà các đối tượng thực hiện những hành vi này bị xử lý hình sự về tội Tổ chức đánh bạc.

Trong thời gian qua, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triển khai xử lý các hành vi phát sóng trái phép các giải bóng đá.

Qua công tác đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng các kênh phát sóng trái phép để thực hiện hai nhóm hành vi vi phạm.

Thứ nhất, trong quá trình bình luận các trận đấu, các đối tượng thường xuyên tương tác với người xem nhằm lôi kéo, thu hút người chơi đặt cược theo các phương án khác nhau của trận đấu.

Thứ hai, các đối tượng liên tục giới thiệu website, ứng dụng và các sản phẩm cờ bạc trái phép để thu hút người xem tham gia, thậm chí hướng dẫn, kích động người xem đặt cược theo các nhận định, dự đoán của bình luận viên.

Đây là những hành vi hết sức nguy hiểm. Trước hết, việc phát sóng các trận đấu trên các kênh trái phép đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền phát sóng của các đơn vị nắm giữ bản quyền.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng hoạt động phát sóng trái phép để quảng bá, lôi kéo người xem tham gia các sản phẩm cờ bạc, qua đó tiếp tay cho hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Do đó, những người tổ chức, vận hành các hoạt động này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử lý hình sự không chỉ đối với hành vi vi phạm về bản quyền mà còn đối với hành vi Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng trong đường dây phát tán các trận đấu, lôi kéo đánh bạc Xôi lạc TV.

- Các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng rác, ví điện tử, tiền mã hóa và nhiều thủ đoạn khác để che giấu dòng tiền phục vụ hoạt động cá độ bóng đá. Vậy công tác đấu tranh ngăn chặn của Bộ Công an được triển khai như thế nào?

- Đối với công tác đấu tranh, ngăn chặn việc sử dụng tài khoản ngân hàng rác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và hoạt động đánh bạc nói riêng, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Giải pháp thứ nhất được triển khai trên phạm vi rộng là đối sánh, xác thực thông tin giữa dữ liệu tài khoản ngân hàng, thông tin chủ tài khoản với dữ liệu được lưu trữ trong Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông qua việc đối sánh, làm sạch dữ liệu, cơ quan chức năng bảo đảm người mở tài khoản ngân hàng không thể sử dụng giấy tờ giả hoặc thông tin giả mạo để đăng ký mở tài khoản.

Giải pháp thứ hai là tập hợp thông tin về các tài khoản ngân hàng đã được sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật nói chung, hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đấu tranh.

Trên cơ sở đó, lực lượng Công an phối hợp với ngành Ngân hàng yêu cầu định danh, xác thực lại chủ tài khoản, đồng thời làm rõ các giao dịch và hoạt động của những tài khoản nằm trong danh sách đã được cơ quan Công an phát hiện, tổng hợp và trao đổi với ngành Ngân hàng.

Giải pháp thứ ba là phối hợp rà soát, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu bất thường, đặc biệt đối với những tài khoản có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Với những giải pháp đồng bộ nêu trên, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phong tỏa, ngăn chặn hàng nghìn tài khoản ngân hàng có dấu hiệu vi phạm, đồng thời ngăn chặn các giao dịch trái pháp luật với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

- Chúng ta có khuyến cáo gì đối với người dân trước những thủ đoạn tinh vi nhằm lôi kéo tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng?

- Việc đầu tiên, chúng tôi muốn khẳng định rằng hoạt động đặt cược thể thao trái phép, đặc biệt là đặt cược các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ World Cup 2026, là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân không tham gia đặt cược dưới mọi hình thức, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Điểm thứ hai, về bản chất, hoạt động đặt cược luôn được thiết kế để mang lại lợi ích cho các nhà cái. Dù có người thắng, người thua ở từng thời điểm, nhưng về lâu dài, người tham gia vẫn phải chịu các khoản phí, hoa hồng và các cơ chế vận hành của nhà cái. Do đó, xét trên tổng thể, người chơi luôn ở vị thế bất lợi và rất khó có khả năng thu được lợi nhuận bền vững từ hoạt động này.

Phần lớn người tham gia đều phải chịu thiệt hại về tài chính. Không chỉ vậy, cá độ bóng đá còn có thể kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng như nợ nần, mất tài sản đã tích lũy và thậm chí trở thành nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điểm thứ ba, đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc, chúng tôi khuyến cáo không vì lợi ích trước mắt mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện nay, công tác đấu tranh, điều tra và xử lý của các cơ quan chức năng được triển khai quyết liệt, đồng bộ trên phạm vi cả nước, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Vì vậy, mọi hành vi tổ chức đánh bạc, tổ chức cá cược trái phép đều có thể bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.