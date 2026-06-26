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Pháp luật

Bắt quả tang nhóm cá độ bóng đá World Cup tại Cần Thơ

  • Thứ sáu, 26/6/2026 14:59 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Các đối tượng khai nhận truy cập trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng, như: 8x.181.com, CM.88.com, OK9.com, 1x.Bet… đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền tham gia cá cược.

Ngày 26/5, Công an phường Cái Răng cho biết phát hiện tại quán cà phê A.M.Z khu vực Thạnh Mỹ, phường Cái Răng, TP Cần Thơ có nhiều đối tượng tụ tập, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Bat qua tang, Nhom ca do, bong da World Cup anh 1

Các đối tượng cá độ tại cơ quan Công an.

Lúc 0h40 ngày 24/6, Công an phường Cái Răng bắt quả tang 14 đối tượng đang có mặt tại địa điểm trên và liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm thu giữ 2,5 triệu đồng tiền mặt, 14 điện thoại di động, 8 môtô cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận truy cập các trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng, như: 8x.181.com, CM.88.com, OK9.com, 1x.Bet… đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền và trực tiếp tham gia cá cược các trận bóng đá.

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Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tổng số tiền cá cược được xác định trên 200 triệu đồng. Trong đó, có trận đấu số tiền được thua 10-20 triệu đồng/trận. Qua kiểm tra dữ liệu các thiết bị điện tử, cơ quan Công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi "nổ hũ" trực tuyến 40 triệu đồng. Tổng số tiền ăn thua liên quan đến hình thức này trong gần một tháng qua trên 398 triệu đồng.

Hiện Công an phường Cái Răng củng cố tài liệu, trích xuất dữ liệu điện tử, xác minh dòng tiền và làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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https://cand.vn/bat-qua-tang-nhom-ca-do-bong-da-world-cup-tai-can-tho-post815002.html

Văn Đức/Công an nhân dân

Bắt quả tang Nhóm cá độ bóng đá World Cup Cần Thơ Bắt quả tang Nhóm cá độ bóng đá World Cup

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