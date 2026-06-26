Tuyên tử hình đối tượng sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh

Sau hơn một tháng gây ra vụ thảm án rúng động dư luận tỉnh Tây Ninh, đối tượng sát hại 3 người trong gia đình người tình đã bị tuyên án tử hình.

Sáng 26/6, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Công Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Phiên tòa được tổ chức lưu động tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh, gần khu vực xảy ra vụ án hơn một tháng trước.

Bị cáo Nguyễn Công Bằng tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn, tước đoạt mạng sống của 3 người trong cùng một gia đình, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với tội "Giết người", 3-4 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Luật sư bào chữa thống nhất với quan điểm truy tố, nhưng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, gia đình đã bồi thường trước cho phía bị hại số tiền 30 triệu đồng.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Công Bằng gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Công Bằng tử hình về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1,1 tỷ đồng .

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Bằng và bà T. chung sống với nhau như vợ chồng tại xã Hậu Thạnh. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm nay, bà T. về nhà mẹ ruột là bà Đ. tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh để mở quán ăn. Thời gian sau đó, 2 người phát sinh mâu thuẫn, không còn sống chung do Bằng không có việc làm và không có thu nhập ổn định.

Khoảng 18h ngày 19/5, sau khi uống rượu bia, Bằng mang theo một con dao để trong cốp xe máy rồi chạy đến khu vực gần quán ăn của bà T.

Theo hồ sơ vụ án, khi thấy Bằng xuất hiện, giữa các bên xảy ra cự cãi. Trong lúc bực tức, Bằng dùng dao tấn công bà Đ. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, bà T. dùng nồi nước sôi hất về phía Bằng nhưng không trúng, sau đó dùng ghế nhựa đánh vào vai bị cáo nhằm can ngăn rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, Bằng tiếp tục đuổi theo và dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Phát hiện mẹ và bà ngoại bị tấn công, anh B. lao vào can ngăn, giằng co với Bằng nhưng cũng bị đâm tử vong.

Sau khi gây án, Bằng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường và bị lực lượng công an bắt giữ ngay trong đêm.