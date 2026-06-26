Vụ bộ xương trong khu đô thị: Nghi vấn nạn nhân là một MC

Sau gần 20 ngày mất liên lạc, nam thanh niên hành nghề MC (quê Đồng Tháp) được nghi là nạn nhân trong vụ phát hiện bộ xương cùng xe máy và tư trang tại khu đô thị Đại học Quốc gia.

Ngày 26/6, Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong và xác định danh tính nạn nhân.

Qua nhận dạng ban đầu, cơ quan điều tra nghi bộ xương này là anh N.D.K.(34 tuổi, quê Đồng Tháp), người mất liên lạc với gia đình từ đầu tháng 6/2026.

Camera ghi lại thời điểm anh K. rời khỏi phòng trọ. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Công an đã mời người thân của anh K. đến làm việc và nhận dạng các tài sản thu giữ tại hiện trường, gồm chiếc xe máy màu đen biển số 67K1-622.xx, áo khoác, nón bảo hiểm và đôi dép. Gia đình xác nhận những vật dụng này đều là của anh K..

Qua trích xuất camera an ninh tại dãy trọ nơi anh K. sinh sống, lực lượng chức năng xác định các tư trang trên trùng khớp với những gì anh K. mang theo khi rời phòng trọ.

Theo người thân của anh K., người đàn ông này làm nghề dẫn chương trình (MC) cho một số sự kiện và thuê trọ tại khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hòa.

Chiều 6/6, anh K. lấy xe máy rời khỏi phòng trọ rồi mất liên lạc. Gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Do thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương, cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu giám định ADN để xác định chính xác danh tính nạn nhân trước khi đưa ra kết luận.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, chiều 25/6, người dân phát hiện một chiếc xe máy màu đen, mang biển số 67K1-622.xx trong khu vực cỏ rậm rạp ven đường Thomas Edison, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa).

Tiếp tục tìm kiếm, người dân phát hiện thêm bộ xương người ở gần đó.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

Trên chiếc xe máy có treo nón bảo hiểm, áo mưa và chiếc áo khoác. Bên cạnh bộ xương có đôi dép cùng chai thuốc diệt côn trùng.