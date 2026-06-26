Tạm giữ nhóm thanh niên đập phá ôtô vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Sau thời gian tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an xã Bà Điểm đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và tạm giữ 4 đối tượng có hành vi đập phá xe bán tải.

Chiều 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã làm rõ vụ việc nhóm đối tượng có hành vi đập xe tải trên đường thuộc địa phận xã Bà Điểm, TP.HCM.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng (Facebook), Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thông tin về vụ việc một nhóm đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản" xảy ra tại khu vực giao lộ Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, thuộc ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, TP.HCM, vào khoảng 1h ngày 22/6.

4 đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Bà Điểm tiến hành xác minh, trích xuất hệ thống camera an ninh và xác định xe bán tải Van màu trắng, biển kiểm soát 51M-856.70, do anh N.M.Khang (SN 2007; thường trú phường Bình Tân, TP.HCM) điều khiển là phương tiện bị các đối tượng đập phá.

Qua làm việc với anh Khang, Công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông. Cụ thể, anh Khang bấm còi xin đường khiến nhóm thanh niên bực tức. Khi anh Khang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ, nhóm thanh niên gồm 2 nam và 2 nữ đi trên 2 môtô áp sát xe.

Trong đó, một nam thanh niên mặc áo thun màu đỏ, quần short màu trắng dùng nón bảo hiểm đập vỡ kính cửa bên phụ, dùng chân đạp vào cửa xe và nhặt một tấm kính định ném vào xe. Hai đối tượng nữ liên tục chửi bới, sau đó cả 4 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hành động đập phá xe tải của nhóm đối tượng được người đi đường ghi lại.

Kết quả xác minh của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Bà Điểm cho thấy thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc hoàn toàn phù hợp với nội dung các bài đăng trên mạng xã hội. Tài sản bị thiệt hại gồm một kính cửa bên phụ bị hư hỏng hoàn toàn và một cửa xe bên phụ bị móp. Chi phí thay kính và sửa chữa phương tiện theo hóa đơn do anh Khang cung cấp là hơn một triệu đồng.

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng Công an đã mời làm việc 4 đối tượng liên quan, gồm: V.A.G. Huy (SN 2007, cư trú xã Vĩnh Lộc, TP.HCM); Đ.T. Trúc (SN 2009, cư trú phường Gò Vấp, TP.HCM); N.T.H. Như (SN 2009, cư trú phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM); L.B. Long (SN 2008, cư trú phường Tân Hòa, TP.HCM).

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an xã Bà Điểm tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.