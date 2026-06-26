Lừa đảo hơn 2 tỷ đồng dưới hình thức tư vấn xin visa, đầu tư nước ngoài

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa đầu tư sang Hàn Quốc.

Lợi dụng nhu cầu của người dân muốn ra nước ngoài lao động, đầu tư, kinh doanh hoặc định cư, một số đối tượng đã sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, trung tâm tư vấn để đưa ra những thông tin gian dối về việc làm thủ tục xin visa, đầu tư nước ngoài, từ đó chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa đầu tư sang Hàn Quốc.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1991, trú tại phường Liên Hòa, Quảng Ninh) làm giám đốc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ánh vẫn quảng bá, tư vấn cho khách hàng về khả năng thực hiện thủ tục xin Visa (diện đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc).

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý mong muốn được ra nước ngoài đầu tư, làm việc, Ánh đã hướng dẫn anh T.V.H. thực hiện nhiều thủ tục như đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài. Tin tưởng vào những cam kết của đối tượng, gia đình anh H. đã chuyển tổng số tiền 2,2 tỷ đồng , trong đó có 200 triệu đồng chi phí làm thủ tục và 2 tỷ đồng tiền đầu tư theo hướng dẫn.

Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã lợi dụng giấy ủy quyền của nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư. Trong quá trình này, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin không đúng sự thật, viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, che giấu hành vi phạm tội. Chỉ đến khi gia đình nạn nhân trực tiếp làm việc với ngân hàng tại Hàn Quốc mới phát hiện số tiền trong tài khoản đã bị rút gần hết.

Quá trình điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Ánh được thực hiện với mục đích chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu. Đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng các thủ tục liên quan đến đầu tư, chứng minh tài chính và giao dịch ngân hàng quốc tế để tạo lòng tin, khiến nạn nhân giao số tiền lớn.