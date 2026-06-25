Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 10 tỷ đồng

Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đấu tranh, triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/6, Phòng CSHS đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều điểm ở xã Ea Kar, xã Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk) và phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Các tổ công tác đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan và bắt giữ 9 đối tượng về trụ sở làm việc.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, Cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Sinh (SN 1988, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Đình Luân (SN 1999, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Để tổ chức đường dây cá độ bóng đá mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân đã liên hệ với 2 người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở tỉnh Khánh Hòa lấy các tài khoản tổng. Sau đó, 2 đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược.

Điều tra viên tiến hành lấy lời khai của các đối tượng.

Để đối phó với Cơ quan Công an, các đối tượng đến phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thuê căn hộ chung cư để hoạt động. Ngoài ra, nhóm này sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Bước đầu, Công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 9 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.