Liên tiếp phát hiện hàng giả, hàng lậu tại vùng biên Móng Cái

Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới Móng Cái, thu giữ lượng lớn quần áo.

Ngày 25/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an phường Móng Cái 1 và Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cửa hàng quần áo NCT Shop trên đường Trần Quốc Toản, do ông B.Đ.U (SN 1971) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cửa hàng quần áo NCT Shop ở phường Móng Cái 1.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.461 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách và mũ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang quốc tế như Hermes, Gucci, Christian Dior, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Burberry, Nike, Adidas, Lacoste, Prada, Tom Ford... Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết ước tính gần 1 tỷ đồng .

Làm việc với cơ quan công an, chủ cơ sở khai nhận biết rõ số hàng hóa là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vẫn thu mua từ nhiều nguồn trôi nổi để bán kiếm lời.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để giám định, xác minh và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

2,3 tấn hải sản không rõ nguồn gốc bị bắt giữ.

Trước đó, vào trung tuần tháng 6, cũng tại phường Móng Cái 1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Móng Cái 1 và Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra một điểm tập kết hải sản do ông L.V.T (SN 1973) quản lý.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 46 làn nhựa chứa khoảng 2,3 tấn hải sản đông lạnh gồm cá Nhạc, cá Đao, cá Da Bò, cá Bơn và cá Phèn Hồng. Chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và khai nhận đã thu mua trôi nổi để đưa về tiêu thụ tại địa bàn.

Toàn bộ tang vật cùng hồ sơ vụ việc sau đó được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 4 xử lý theo quy định.