Giảm án cho 2 bị cáo bán giấy xác nhận rởm cho sinh viên ĐH Công nghệ Sài Gòn

Tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo và giảm án cho 2 bị cáo trong vụ bán giấy xác nhận khống cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Ngày 24/6, HĐXX phúc thẩm của TAND TP.HCM do thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa, đã tuyên án vụ "Bán giấy xác nhận rởm cho sinh viên".

HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo, qua đó tuyên giảm cho bị cáo Nguyễn Thanh Duy (SN 1994) từ 13 năm tù xuống còn 9 năm tù; bị cáo Nguyễn Phương Thắng (SN 1995) từ 12 năm 6 tháng tù xuống còn 10 năm tù, cùng về tội "Giả mạo trong công tác".

Theo HĐXX phúc thẩm, tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Duy đã giao nộp, cung cấp bổ sung các tài liệu chứng cứ mới, thể hiện bị cáo là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, luôn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật…

Hai bị cáo Nguyễn Phương Thắng (bìa phải) và Nguyễn Thanh Duy tại phiên tòa phúc thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Duy đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì số tiền thu lợi bất chính không lớn, hiện nay đã nộp lại đủ, hậu quả của vụ án không có…

Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm ngày 17/3 của TAND khu vực 10 TP.HCM có kháng cáo của hai bị cáo Duy và Thắng.

Riêng bị cáo Võ Đông Hồ (SN 1995) bị bản án sơ thẩm tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù và không kháng cáo.

Theo nội dung vụ án, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Trường STU) có quy định: Để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy số ngày tình nguyện, công tác xã hội (CTXH) trong toàn khóa học đối với hệ đại học là 15 ngày và hệ cao đẳng là 10 ngày.

Tháng 3/2022, Trường STU phát hiện hồ sơ sinh viên tham gia ngày CTXH có dấu hiệu bất thường, như: nội dung xác nhận tham gia ngày CTXH giống nhau, thời gian tham gia ngày CTXH vào thời điểm... giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng Công tác sinh viên đã tiến hành xác minh, phát hiện 59 trường hợp sinh viên không tham gia CTXH nhưng có giấy xác nhận của cơ quan chức năng.

Trường STU đã có công văn gửi Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh đối với các đối tượng mua, bán giấy xác nhận nội dung và số ngày tham gia CTXH của các cơ quan chức năng cho sinh viên của trường. Hồ sơ sau đó đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 (cũ), nay là Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Duy và Võ Đông Hồ đã có hành vi làm giấy CTXH khống để bán cho các sinh viên Trường STU. Võ Đông Hồ đã làm 373 giấy CTXH khống bán cho 63 sinh viên, thu lợi 14 triệu đồng. Nguyễn Thanh Duy đã làm 53 giấy CTXH khống, trong đó Duy bán 23 giấy cho 4 sinh viên với giá 400.000 đồng/bộ tương đương với 15 ngày CTXH, thu lợi 1,6 triệu đồng. 30 giấy CTXH khống còn lại, Duy cung cấp cho các sinh viên khác (không hưởng lợi).

Trong khi đó, Nguyễn Phương Thắng cung cấp thông tin các sinh viên có nhu cầu mua giấy xác nhận CTXH khống cho Võ Đông Hồ và mua lại các giấy xác nhận CTXH khống do Hồ làm để bán lại cho các sinh viên có nhu cầu.

Thắng đã bán được 204 giấy CTXH khống cho 32 sinh viên thu được 15 triệu, hưởng lợi 9 triệu đồng và đưa cho Hồ 6 triệu đồng.