Bộ Công an đề xuất phạt người không vào chữa cháy đến 5 triệu đồng

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các cán bộ Công an cấp cao qua các thời kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong những thành tích của lực lượng công an nhân dân, có đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí cán bộ Công an lão thành...