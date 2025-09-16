Bộ Công an đề xuất miễn thuế với tiền lương trả từ ngân sách

Bộ Công an đánh giá việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với chính khoản tiền lương, tiền công do ngân sách Nhà nước chi trả làm phát sinh quy trình, thủ tục, bộ phận, nhân sự.

Bộ Công an thấy cần miễn thuế với tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công trả từ nguồn ngân sách Nhà nước. Ảnh: Nam Khánh.

Bộ Tài chính vừa công bố Bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo quy định hiện tại, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nộp thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, không phân biệt đơn vị chi trả trong hay ngoài ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ Công an nhận thấy cần nghiên cứu, bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo Bộ Công an, điểm A, khoản 1, Điều 5 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025 nêu rõ các khoản thu từ thuế nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói riêng là khoản thu ngân sách Nhà nước.

Do đó, việc ngân sách Nhà nước trả tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động, sau đó thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân đối với chính khoản tiền lương, tiền công do ngân sách Nhà nước chi trả để nộp lại ngân sách Nhà nước làm phát sinh thêm các quy trình, thủ tục, bộ phận, nhân sự để thực hiện việc thu ngân sách Nhà nước.

Phản hồi đề nghị này, Bộ Tài chính giải trình Luật Thuế thu nhập cá nhân áp dụng thống nhất đối với tất cả cá nhân có thu nhập đến ngưỡng phải nộp thuế. Việc đặt vấn đề loại trừ tiền lương, tiền công do ngân sách Nhà nước chi trả là không phù hợp, dễ gây phản ứng trái chiều trong dư luận.

Nguyên tắc chung của pháp luật thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân có mức thu nhập tính thuế như nhau thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng như nhau, không phân biệt lao động thuộc khu vực công hay khu vực tư. Mức giảm trừ cho các cá nhân cũng được quy định như nhau.

Ngoài ý kiến trên, Bộ Công an còn đề xuất nghiên cứu miễn thuế cho phần “tiền làm thêm giờ”, “tiền ca đêm”, “trợ cấp thôi việc”, “trợ cấp khó khăn”. Do các khoản thu nhập trên có tính động viên, hoặc bù đắp rủi ro cho người lao động.

Việc đánh thuế sẽ làm giảm tính khuyến khích của các chính sách thưởng, thưởng vượt năng suất lao động... đồng thời gây thiệt thòi cho người lao động, nhất là lao động làm ca đêm, làm thêm giờ, lao động phổ thông.

Bên cạnh đó, đối với thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng, cơ quan chủ trì cần làm rõ tiêu chí xác định tài sản không đăng ký để đảm bảo tính minh bạch và tránh áp dụng tùy tiện. Mặt khác, nghiên cứu bổ sung các loại tài sản kỹ thuật số (tiền điện tử, tài sản ảo...) vào diện thu nhập chịu thuế để bắt kịp xu thế tài chính hiện đại.

Phản hồi, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã quy định nội dung này và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục kế thừa.