Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ triển khai 'Chiến dịch Quang Trung'

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại nhà bị sập đổ hoàn toàn tặng người dân bị thiệt hại do mưa bão.

Tại Hà Nội, sáng 13/12, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an tham dự Hội nghị. Tại các điểm cầu có đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) Công an các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do mưa bão.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) Bộ Công an, cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, hiện lực lượng Công an nhân dân chủ trì xây dựng mới 447 căn nhà cho người dân tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do đợt mưa bão vừa qua, với mức kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/căn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì Hội nghị. Ảnh: BCA.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân, với quyết tâm cao nhất, sẽ nỗ lực để hoàn thành toàn bộ các công trình nhà ở cho người dân trước ngày 20/1/2026, sớm hơn 10 ngày so với mốc thời gian của Chính phủ giao 31/1/2026, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, chuẩn bị để đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Tại Hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã trao đổi về tiến độ xây dựng các công trình nhà ở cho người dân; thống nhất về số lượng nhà cần xây dựng trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung", thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các phần việc được giao trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường…

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai "Chiến dịch Quang Trung", đồng thời khẳng định mục tiêu của Chiến dịch không chỉ là dựng lại những căn nhà mới, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn kết keo sơn giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân trên tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", "Không để ai bị thiếu thốn, bị bỏ lại phía sau".

Phó Chánh Văn phòng đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho người dân; kịp thời tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo về Bộ để có biện pháp tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh nông thôn, an sinh xã hội, an toàn sức khỏe cho người dân, duy trì ổn định đời sống dân sinh; thực hiện các giải pháp phục hồi và ổn định sinh kế cho người dân.