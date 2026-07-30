Bộ Chính trị yêu cầu giảm ít nhất 20% đầu mối đại học công lập

Bộ Chính trị yêu cầu giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập, hoàn thành trước ngày 1/4/2027.

Sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Nội dung thuộc kế hoạch 06 được Bộ Chính trị ban hành ngày 28/7, thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD&ĐT hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù.

Bộ Chính trị định hướng giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập, hoàn thành trước ngày 1/4/2027.

Với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, Bộ Chính trị yêu cầu chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Đảng ủy Chính phủ cần lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành trước ngày 1/10/2026.

Trước đó, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nhấn mạnh việc khẩn trương xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học. Trong đó, cần triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn.

Ngành giáo dục cần nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học; nghiên cứu chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương.

Tháng 9/2025, bộ trưởng khi đó cho biết có khoảng 140 trường đại học công lập sẽ nằm trong diện sáp nhập, tinh giản.