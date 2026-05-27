Bộ Chính trị quy định mới về nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Trường Phong.

Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 177-QĐ/TW ngày 21/5/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo quyết định, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở Trung ương.

Quyết định của Bộ Chính trị nêu rõ 18 nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ chuẩn bị các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, báo cáo, đề án, vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quy định trong Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV và nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hằng năm do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định.

Một nhiệm vụ nữa, là tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiểm tra lại kết luận, thông báo, quyết định của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh đó, thực hiện việc đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thẩm định các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Đáng chú ý, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương mở tài khoản có tính chất tiền gửi và các thủ tục tạm gửi, tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước; thông báo cho tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm số tài khoản và hướng dẫn việc nộp tiền, tài sản phải thu hồi theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quyết định này thay thế Quyết định số 219-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hiện nay, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.