Mảng vữa trần nhà rơi xuống giường, bé trai 6 tháng tuổi tử vong thương tâm

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC News.
Theo thông tin từ địa phương, sự việc xảy ra chiều 25/5 tại nhà riêng của gia đình cháu bé ở xóm Kim Hoa, xã Bích Hào.
Thời điểm đó, cháu N.M.K. đang nằm ngủ trên giường trong màn chụp, bất ngờ lớp vữa trên trần nhà bong ra, rơi xuống vị trí cháu nằm.
Người thân phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu, tuy nhiên do chấn thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi.
Vữa trần nhà bị bong tróc rộng khoảng 3 m2. Ảnh: VTC News.
Sau vụ việc, nhiều người dân địa phương bày tỏ lo ngại về độ an toàn của các công trình dân dụng, nhất là tình trạng bong tróc trần nhà trong thời điểm thời tiết nắng nóng kéo dài.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền cùng các đoàn thể địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé.
