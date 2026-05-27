Giải thể nhóm trẻ Mầm Xanh sau vụ bé trai tử vong

  • Thứ tư, 27/5/2026 05:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 26/5, UBND xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã ban hành quyết định giải thể Nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh, nơi xảy ra vụ bé trai tử vong nghi do nghẹn thức ăn.

Nhóm trẻ Mầm Xanh do bà P.T.T. l. làm chủ cơ sở. Ảnh: Tiền Phong.

Theo quyết định, nhóm trẻ Mầm Xanh tại thôn Vĩnh Sơn do bà P.T.T. làm chủ cơ sở bị giải thể vì không còn bảo đảm các điều kiện tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành.

UBND xã Vĩnh Hảo yêu cầu cơ sở chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục kể từ ngày quyết định có hiệu lực; đồng thời phải giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ sở này cũng phải hoàn trả hồ sơ cho phụ huynh, thanh toán các khoản tài chính, công nợ (nếu có) và không được tiếp tục tổ chức giữ trẻ dưới bất kỳ hình thức nào sau khi giải thể.

Trước đó, cuối tháng 3, dư luận địa phương bàng hoàng trước vụ việc bé trai gửi tại nhóm trẻ Mầm Xanh tử vong sau khi nghi bị nghẹn thức ăn.

Theo thông tin ban đầu, trưa 23/3, trong lúc được cho ăn cháo tại nhóm trẻ, cháu L. bất ngờ có biểu hiện nghẹn. Hai cô giữ trẻ tại cơ sở lập tức sơ cứu tại chỗ nhưng tình trạng của cháu không cải thiện.

Ngay sau đó, cơ sở giữ trẻ liên hệ gia đình đưa cháu đến Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé không qua khỏi.

Sau vụ việc, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào cuộc kiểm tra, rà soát hoạt động của nhóm trẻ tư thục này để làm rõ các điều kiện bảo đảm an toàn trong chăm sóc trẻ em.

Chuyển khẩn cấp 55 cháu sau vụ bạo hành trẻ ở Hoa Hồng Nhung

Sau khi video nghi bạo hành trẻ tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng Nhung lan truyền trên mạng, cơ quan chức năng đã chuyển toàn bộ 55 trẻ sang trường khác và đình chỉ cơ sở.

22:02 8/4/2026

Bé 2 tuổi nghi bị bạo hành tại lớp trông trẻ ở Cà Mau

UBND xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định tạm dừng hoạt động của nhóm trẻ tư thục Ái Linh, để cơ quan công an điều tra làm rõ nghi vấn cô giáo bạo hành trẻ.

06:22 7/11/2025

Vụ 'bé bị mẹ kế bạo hành', Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam nói gì?

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam kịch liệt lên án, phản đối các hành vi xâm hại trẻ em. Hội đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý người có hành vi bạo hành trẻ em và các đối tượng liên quan một cách thỏa đáng kịp thời.

14:14 14/9/2025

https://tienphong.vn/lam-dong-giai-the-nhom-tre-mam-xanh-sau-vu-be-trai-tu-vong-post1846482.tpo

Theo Thái Lâm/Tiền Phong

bé trai tử vong Lâm Đồng mầm xanh trông giữ trẻ lâm đồng

