Bộ Chính trị chuẩn y 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 4 cán bộ gồm: Ông Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Nguyễn Hồng Lĩnh và Đoàn Anh Dũng.

Trước đó, ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 gồm các ông: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh Ủy Đồng Nai; Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc vào Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. Tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Cụ thể, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm; tổ chức nghiên cứu lý luận, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức thực hiện quy định về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện nhiều nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo dõi, chỉ đạo. Kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản và thu nhập của các bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý...

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 thành viên:

1. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm

2. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực

3. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

4. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

5. Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm

6. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm

7. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm

8. Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm

9. Ông Hoàng Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm

10. Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm

11. Ông Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm

12. Ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm

13. Ông Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm

14. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên

15. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên

16. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên

17. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên

18. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên

19. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên

20. Ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên

21. Ông Đinh Văn Cường, Ủy viên

