Bộ ba UAV Ukraine chọc thủng lưới phòng không dày đặc

Việc Kyiv đẩy mạnh triển khai các dòng thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa tự sản xuất với chi phí thấp đang định hình lại phương thức tác chiến diện rộng của Ukraine.

Ukraine đang sử dụng 3 loại thiết bị bay không người lái tầm xa do trong nước phát triển bao gồm RS 1 Bars, Bars SM Gladiator và FP 1 Firepoint nhằm tấn công sâu vào các khu vực nằm sau chiến tuyến.

Đây là những khí tài được Kyiv đẩy mạnh tối ưu hóa trong thời gian gần đây nhằm chứng minh năng lực tác chiến tầm xa bằng các hệ thống có chi phí thấp hơn đáng kể so với tên lửa hành trình truyền thống.

Sự xuất hiện của bộ ba này diễn ra đồng thời với chuỗi hoạt động gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng năng lượng đối phương.

Dữ liệu tổng hợp từ cơ quan truyền thông Vot Tak cho thấy, bằng việc phối hợp giữa tên lửa và UAV từ đầu chiến sự đến nay, phía Ukraine đã tiếp cận hàng chục nhà máy lọc dầu của Nga, theo Kyiv Independent.

Ngày 21/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào Nhà máy lọc dầu Syzran của tập đoàn Rosneft và một cơ sở lớn khác gần thị trấn Kstovo (tỉnh Nizhny Novgorod).

Trong khi đó, Cảnh sát Quốc gia Ukraine ngày 22/5 cáo buộc Nga cũng đã dùng bom dẫn đường, UAV oanh tạc, drone FPV, pháo binh và súng cối tấn công liên tiếp 36 khu dân cư tại tỉnh Sumy.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các loạt thiết bị bay xuất hiện dọc theo khu vực biên giới phía tây đã buộc lực lượng phòng không nước này phải kích hoạt hệ thống đánh chặn, bắn hạ 121 UAV của Ukraine.

Tại khu vực miền Đông, tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố các UAV tầm trung của nước này đã tiếp cận thành công một trại huấn luyện điều khiển thiết bị bay tại thị trấn Snizhne vào đêm thứ Tư, gây ảnh hưởng đến ít nhất 65 học viên và một huấn luyện viên tại đây.

Theo RT ngày 22/5, Nga lên án vụ tập kích UAV của Ukraine nhằm trường Cao đẳng Nghề Starobelsk làm ít nhất 35 người bị thương và 4 người tử vong. Hoạt động cứu nạn tại hiện trường phải tạm dừng do nguy cơ oanh tạc tiếp diễn.

Giải mã công nghệ bộ ba UAV mới

Để có thể tiếp cận được các mục tiêu bảo vệ nghiêm ngặt, các dòng UAV nội địa của Ukraine phải tự cải tiến công nghệ nhằm vượt qua mạng lưới phòng không đa tầng gồm tên lửa phòng không tầm xa S-300, S-400, các tổ hợp tác chiến điện tử, Pantsir và Tor.

Ukraine nói đã sử dụng UAV để tấn công nhiều mục tiêu ở Moscow, bao gồm trạm bơm dầu. Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

RS 1 Bars và biến thể Gladiator

Trong số 3 loại thiết bị bay được Ukraine nhắc tới, Bars SM Gladiator là mẫu ít thông tin công khai nhất. Theo Business Insider, hiện chưa rõ cấu hình chi tiết của dòng này, song tên gọi cho thấy nó có thể là một biến thể nâng cấp dựa trên mẫu UAV RS 1 Bars.

RS 1 Bars được Ukraine giới thiệu vào mùa xuân năm 2025. Đây là khí tài kết hợp giữa thiết kế tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái phản lực. Sản phẩm được phát triển bởi các nhà sản xuất tư nhân trong nước, tối ưu hóa cho mục đích sản xuất hàng loạt với khả năng mang từ 45 đến 90 kg thuốc nổ và đạt tầm hoạt động lên tới khoảng 800 km.

FP 1 Firepoint

FP 1 Firepoint hiện là mẫu có nhiều thông tin kỹ thuật được công khai nhất. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Anna Gvozdiar cho biết mẫu thiết bị này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt với số lượng lớn nhằm phục vụ nhu cầu thực địa.

Đây là dòng UAV phản lực cỡ nhỏ có hình dáng tương tự một máy bay quân sự thu nhỏ. Để tối ưu hóa tải trọng và tầm bay, phiên bản hiện tại đã loại bỏ hoàn toàn hệ thống càng đáp. Thiết bị được phóng trực tiếp từ bệ ray bằng tên lửa đẩy mà không cần đường băng cất cánh, phục vụ cho các nhiệm vụ tấn công một chiều.

Mỗi chiếc FP 1 có chi phí sản xuất ước tính khoảng 50.000 USD , đạt tầm hoạt động lên đến 1.600 km và có thể mang theo đầu đạn nặng tới 120 kg. Khí tài này do tập đoàn liên kết Ukraine - Séc là UAC hợp tác cùng công ty DeViRo phát triển, từng ghi nhận hiệu suất tác chiến thực địa trong các đòn đánh vào căn cứ không quân Marinovka, gây hư hại cho một số tiêm kích bom Su-34 của đối phương.

Máy bay không người lái tầm xa FP-1 của Ukraine vào tháng 5/2025. Ảnh: Mezha Media.

Theo cây viết David Ax của Forbes, FP 1 do tập đoàn Ukraine, Séc UAC sản xuất. Đây là đơn vị liên kết với công ty DeViRo của Ukraine, chuyên phát triển máy bay không người lái quân sự.




