Bình Định giao địa phương tự chọn tên xã, phường mới

Liên quan việc sau khi chấm dứt hoạt động chính quyền cấp huyện thành lập chính quyền cấp xã - phường mới, trong vấn đề đặt tên gọi mới, tại buổi tiếp xúc với Mặt trận và các tổ chức thành viên trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vào chiều 16/4, ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, cho biết, Trung ương đã có định hướng và giao thẩm quyền cho địa phương quyết định.

Theo đó, tỉnh Bình Định cũng xây dựng các phương án trong việc đặt tên, tuy nhiên, việc chọn tên giao cho các địa phương tự chọn.

Bình Định hiện có 155 xã, phường, thị trấn, sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện, thành lập xã phường mới thì sáp nhập còn lại khoảng 62 đơn vị.

Ông Toàn cho hay, dự kiến TP. Quy Nhơn sau khi sắp xếp lại sẽ có một phường tên Quy Nhơn.

"Ngày 17/4 Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe báo cáo cụ thể và cho ý kiến. Nhưng trên tinh thần tôn trọng ý kiến các địa phương, việc này sẽ được lấy ý kiến của nhân dân và thông qua HĐND các cấp có liên quan theo quy định", ông Toàn nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, về tên gọi các xã, phường mới có thể giống tên xã phường hiện nay, nhưng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tầm hoạt động của các xã, phường mới sẽ khác. Đó là chính quyền cơ sở trực thuộc cấp tỉnh. Đảng bộ cấp xã, phường sắp tới sẽ là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Liên quan vấn đề xử lý trụ sở, tài sản, ông Toàn cho hay, Trung ương, Chính phủ có văn bản cụ thể. Trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cũng phải lên phương án về tài chính và tài sản sử dụng làm gì? Cái nào phù hợp thì chuyển đơn vị khác, chuyển công năng sử dụng. Các phương án sẽ được xây dựng, cố gắng tránh lãng phí.

