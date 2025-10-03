Big Daddy bị chê

Big Daddy gây bàn tán khi thua cuộc trong nhiều chương trình giải trí khác nhau, gần nhất là Live Stage 1 của Anh trai "say hi" mùa 2.

Big Daddy đang tham gia chương trình Anh trai “say hi”. Tuy nhiên, ở Live Stage 1, team do anh làm đội trưởng thua cuộc. Ở phần chơi game để giành quyền chọn bài hát, đội Big Daddy cũng gặp bất lợi.

Sau đó, trên mạng xã hội, một bài viết có nội dung chê Big Daddy lan truyền. Nội dung bài viết là: “Có ai cảm thấy Big Daddy như kiểu linh vật chơi thua không. 2 ngày 1 đêm có 7 trò, anh ấy thua 6. Đấu trường gia tốc cũng thua sạch, thậm chí hết tim vào ‘tù’. Anh trai ‘say hi’ mùa 2 mới 2 tập thì anh ấy thua hết”. Phía dưới bài viết, Big Daddy bình luận: “Kệ tôi”.

Big Daddy thua trong Live Stage 1 của Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Tới chiều 3/10, Big Daddy tiếp tục lên tiếng. Anh chia sẻ: “Tính im lặng không lên tiếng nhưng thấy mọi chuyện đang được đẩy đi quá xa, thôi thì nay chính chủ phải lên tiếng làm rõ: Tôi - Big Daddy - không phải Gien-nỳ (PV: linh vật thua cuộc trong chương trình 2 ngày 1 đêm). Mấy tin đồn ‘linh vật thua cuộc’ xin đừng lan truyền kẻo nó vận vô người. Hứa hẹn những trận tới tôi gánh team rạng danh gia đình và các Mô con thân yêu”.

Big Daddy hiện là một trong 30 ca sĩ, rapper tham gia Anh trai “say hi”. Sự xuất hiện của nam rapper ở chương trình này gây bất ngờ. Trước đó, anh đã là HLV của nhiều chương trình, chẳng hạn King of Rap, Rap Việt. Do đó, việc Big Daddy cùng nhiều HLV khác như B Ray, Karik tham gia Anh trai “say hi” mùa 2 gây bàn tán.