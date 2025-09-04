Biểu tượng trăm năm của Bỉ khoác áo dài Việt Nam

Chính quyền thành phố Brussels (Bỉ) đã đăng tải hình ảnh bức tượng nổi tiếng “chú bé đứng tè” mặc áo dài để chúc mừng dịp lễ 2/9.

Ngày 2/9, trang Facebook Manneken-Pis Official Dresser - Nicolas đăng tải hình ảnh bức tượng “Chú bé đứng tè” (Manneken Pis) nổi tiếng của Bỉ trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

Bức ảnh đi kèm dòng mô tả: “Sáng nay Manneken-Pis mặc trang phục Việt Nam ‘Áo dài’ nhân dịp Quốc khánh Việt Nam”.

Hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam xuất hiện trên một biểu tượng nổi tiếng của Brussels khiến bạn bè quốc tế thích thú và để lại bình luận khen ngợi dưới bài viết. Bài đăng cũng nhận được hơn 2.000 lượt tương tác cùng hàng trăm lượt chia sẻ.

Trang Facebook của Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam đã chia sẻ lại nội dung này.

Hình ảnh bức tượng “chú bé đứng tè” Manneken Pis mặc áo dài hôm 2/9 tại Bỉ. Ảnh: Manneken-Pis Official Dresser - Nicolas.

Manneken Pis là bức tượng đồng cao 61 cm có hình dáng một cậu bé đang tiểu tiện, đặt gần quảng trường Grand Place ở trung tâm Brussels.

Được đúc vào năm 1619, tượng đã tồn tại hơn 400 năm và trở thành một biểu tượng văn hóa, điểm đến hút khách du lịch hàng đầu của thủ đô nước Bỉ.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, Manneken-Pis là biểu tượng giàu tính dân gian của Brussels, thường được mô tả như tinh thần tinh nghịch và bộc trực của người dân thành phố. Qua thời gian, tượng còn được xem như ‘người bảo hộ’ và ‘tiếng nói’ của Brussels.

Theo Reuters, bức tượng gốc hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Thành phố sau nhiều lần bị đánh cắp và phá hoại. Phiên bản đang trưng bày là bản ghép từ những mảnh còn lại sau vụ trộm năm 1817.

Một trong những nét đặc biệt của Manneken Pis là tủ quần áo đồ sộ với hơn 1.000 bộ trang phục. Trong đó, bộ áo dài khăn xếp do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ tặng hồi năm 2012.

Mỗi năm, Bảo tàng trang phục của bức tượng ở Brussels lại được nhận từ 25-30 bộ quần áo mới, do các sứ quán hoặc các tổ chức quần chúng trao tặng.

Từ trước đến nay, thủ đô Brussels thường tôn vinh các nhân vật quan trọng hoặc các truyền thống theo mùa bằng cách cho bức tượng nổi tiếng mặc trang phục đặc biệt.