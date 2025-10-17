'Biểu tượng gợi cảm' Clara ly hôn

Nữ diễn viên Clara xác nhận đã ly hôn Samuel Hwang, doanh nhân người Mỹ gốc Hàn hơn cô hai tuổi. Họ kết hôn năm 2019.

Sports Chosun đưa tin ngày 17/10, công ty quản lý của Clara, KHS xác nhận nữ diễn viên ly hôn sau 6 năm chung sống với chồng doanh nhân. Công ty thông báo: "Clara đã hoàn tất thủ tục ly hôn theo thỏa thuận chung của vợ chồng cô ấy vào tháng 8. Quyết định này được đưa ra sau cuộc thảo luận dài và kỹ lưỡng với chồng cô ấy".

Diễn viên Clara xác nhận ly hôn. Ảnh: Mhnse.

Công ty tiếp tục: "Mặc dù thủ tục ly hôn đã được hoàn tất vào tháng 8, chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng lập trường của cả hai gia đình nên bây giờ mới chia sẻ thông tin. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm rộng lượng của các bạn. Mong các bạn tiếp tục quan tâm và động viên Clara trong tương lai với tư cách một diễn viên".

Thông qua công ty quản lý, Clara cho biết thêm: "Xin lỗi vì phải chia sẻ tin buồn này với những người đã ủng hộ chúng tôi".

Clara kết hôn với Samuel Hwang, một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn hơn cô hai tuổi vào 2019. Sau đó, hai người sống trong căn hộ rộng khoảng 240 m2 ở Songpa-gu, Seoul với giá khoảng 8,1 tỷ won (tương đương 7,5 triệu USD ).

Clara sinh năm 1985, được mệnh danh “biểu tượng gợi cảm Hàn Quốc”. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 90-55-91 cm. Nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Nữ thần hôn nhân, Cặp đôi oan gia hay Nàng tiên cá 2, Lưu lạc địa cầu 2, Thám tử lừng danh: Biên niên sử Trường An…