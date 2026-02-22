'Biểu tượng gợi cảm' Alexandra Daddario ly hôn

Alexandra Daddario và Andrew Form có 3 năm chung sống. Hai người quyết định chia tay trong hòa bình, cùng nuôi dạy con trai.

Ngày 22/2, tờ People đưa tin Alexandra Daddario và Andrew Form chia tay sau 3 năm chung sống. Người đại diện của Alexandra Daddario xác nhận với People thông tin trên.

“Quyết định này được đưa ra với tình yêu thương và sự tôn trọng. Họ sẽ tiếp tục cùng nhau nuôi dạy con và trân trọng sự riêng tư trong giai đoạn chuyển tiếp này”, đại diện của Alexandra Daddario cho biết.

Alexandra Daddario và Andrew Form xác nhận ly hôn. Ảnh: Just Jared.

Daddario, 39 tuổi và Form, 57 tuổi, kết hôn vào tháng 6/2022. Cặp đôi có một con trai 15 tháng tuổi. Trước khi kết hôn với Daddario, nhà sản xuất 57 tuổi đã có 2 con riêng là Rowan (9 tuổi) và Julian (12 tuổi). Đây là con của Andrew với vợ cũ Jordana Brewster.

Andrew Form là nhà sản xuất đứng sau nhiều dự án nổi tiếng như loạt phim A Quiet Place, The Purge cùng các tác phẩm kinh dị khác. Trong khi đó, Daddario được biết đến rộng rãi qua series The White Lotus.

Cả 2 không công khai thời điểm bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên, Daddario xác nhận mối quan hệ với nhà sản xuất hơn 18 tuổi vào tháng 5/2021. Thời điểm đó, nữ diễn viên chia sẻ bức ảnh đen trắng chụp cả hai ôm nhau lên Instagram. Đến 12/2021, People đưa tin cặp đôi đính hôn và khoảng 6 tháng sau đó, họ tổ chức hôn lễ tại New Orleans.

Tháng 7/2024, Daddario và Form thông báo với Vogue họ đang mong đợi con đầu lòng. Thời điểm đó, tạp chí cho biết nữ diễn viên đã giữ kín chuyện mang thai trong 6 tháng. Cô chia sẻ bản thân vô cùng hạnh phúc khi có con đầu lòng, đồng thời tiết lộ từng trải qua một lần sảy thai.

“Chuyện này dài dòng và phức tạp, tôi không muốn nói quá chi tiết. Những mất mát và tổn thương như vậy rất khó diễn tả nếu bạn chưa từng trải qua. Tôi thực sự đồng cảm với những người phụ nữ đã đi qua điều đó. Nó rất, rất đau đớn”, cô nói.

Daddario thông báo con trai chào đời vào dịp Halloween năm 2024. Đến tháng 2/2025, cô chia sẻ với People việc làm mẹ là điều tuyệt vời.

“Tôi rất may mắn. Con trai tôi là một đứa bé tuyệt vời. Bé mang lại rất nhiều niềm vui và sự bình yên cho cuộc sống của tôi, vì vậy tôi khuyên bất cứ ai muốn có con thì hãy làm điều đó”, nữ diễn viên cho biết.

Alexandra Anna Daddario sinh năm 1986, được mệnh danh “biểu tượng gợi cảm”. Cô mang trong mình 4 dòng máu Italy, Ireland, Hungary và Anh. Cô được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Annabeth Chase trong phim Percy Jackson & kẻ cắp tia chớp. Cô cũng tham gia vào các bộ phim khác như The Squid and the Whale, All My Children, The Babysitters, The Attic, The Hottest State, San Adreas, Baywatch...