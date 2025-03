Biểu cảm của Beckham gây chú ý khi PSG thua Liverpool

Khi trận đấu giữa PSG và Liverpool tưởng chừng kết thúc với tỷ số hòa, Harvey Elliott làm nên điều kỳ diệu. Chỉ 47 giây sau khi vào sân thay Mohamed Salah, anh ghi bàn thắng quyết định từ cú dứt điểm chìm, đánh bại Gianluigi Donnarumma.

Bàn thắng đến từ một pha phối hợp hoàn hảo. Alisson phát bóng dài, Darwin Nunez đánh đầu làm tường, trước khi Elliott sút chéo góc làm nổ tung cầu trường. Đáng chú ý, đây là cú sút trúng đích duy nhất của Liverpool trong cả trận.

Ngay sau khi bóng bay vào lưới, trong lúc các cầu thủ Liverpool vỡ òa niềm vui chiến thắng, máy quay nhanh chóng hướng đến David Beckham đang có mặt trên khán đài sân Parc des Princes.

Huyền thoại MU xuất hiện với vẻ mặt trầm tư, lặng lẽ chứng kiến cảnh Liverpool ăn mừng. Diện bộ vest lịch lãm, nhưng Beckham không thể giấu được vẻ thất vọng khi PSG thất bại ngay trên sân nhà.

"David Beckham, từng khoác áo PSG năm 2013 trước khi giải nghệ, có một đêm đáng quên. Anh xuất hiện tại Parc des Princes để cổ vũ đội bóng cũ nhưng chỉ có thể lặng lẽ chứng kiến thất bại", The Sun mô tả.

Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Các CĐV Liverpool không bỏ lỡ cơ hội chế giễu biểu tượng một thời của MU. "Tôi phải đi in ngay bức ảnh này lên áo thôi", "Nhìn mặt Beckham là đủ hiểu Liverpool khiến PSG sốc thế nào", "Hahahaha, đúng là cái kết đắng! Xui xẻo quá Becks"... là phản ứng chung của CĐV Liverpool.

Trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, PSG áp đảo hoàn toàn, song Liverpool có được chiến thắng nhờ khoảnh khắc chớp nhoáng. Thủ thành Alisson Becker để lại màn trình diễn xuất thần, giúp đội bóng của Arne Slot đứng vững trước áp lực khủng khiếp từ đội chủ nhà.

Thống kê cho thấy Liverpool chỉ kiểm soát 30% thời lượng bóng, trong khi PSG tung ra 27 cú sút. Cần biết rằng hai đội chỉ có tổng cộng 29 pha dứt điểm cả trận. Khvicha Kvaratskhelia thậm chí ghi bàn thắng tuyệt đẹp nhưng bị VAR từ chối do việt vị.

Dấu ấn lớn nhất trong trận đấu thuộc về Alisson, khi anh thực hiện 9 pha cứu thua, con số cao nhất trong một trận Champions League mùa này và giữ sạch lưới. Chiến thắng giúp "The Kop" nắm lợi thế lớn trước lượt về.

