Biệt thự ven biển của sao 'Madame Web'

Sydney Sweeney vừa trở thành chủ nhân của khu phức hợp bên bờ biển ở Florida, Pagesix đưa tin ngày 6/6 (giờ địa phương). Sinh năm 1997, Sydney Sweeney nhận được sự chú ý sau khi tham gia các dự án có tiếng như Everything Sucks!, The Handmaid's Tale, Once Upon a Time in Hollywood và không thể không kể tới Euphoria. Gần đây nhất, cô hóa thân nhân vật Julia Cornwall trong bộ phim siêu anh hùng Madame Web của Sony.