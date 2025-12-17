Biệt thự 175 triệu USD gu 'ngoài hành tinh' của tỷ phú Jeff Bezos

Tỷ phú Amazon Jeff Bezos đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho tổ ấm hôn nhân của ông cùng bà Lauren Sanchez tại Beverly Hills ( Mỹ ). Những hình ảnh chụp từ trên cao mới công bố hé lộ loạt tiện ích xa hoa và độc đáo của khu dinh thự.

Phía trước ngôi nhà là một sân đậu xe lát gạch. Sau 5 năm thi công, thương vụ trị giá 165 triệu USD - sau đó được bổ sung thêm một lô đất 10 triệu USD - vẫn được xếp vào hàng những giao dịch bất động sản đắt đỏ nhất lịch sử Los Angeles.

Gu thẩm mỹ “ngoài trái đất” của cặp tỷ phú còn thể hiện rõ trong cách bài trí khuôn viên. Nổi bật nhất là một công trình mang dáng dấp tương lai, đặt gần khu vườn xương rồng, có hình dạng giống một chiếc UFO và lập tức thu hút sự chú ý.

Công trình sáng bóng này trông như khoang tàu vũ trụ Apollo, song công năng cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Một số nguồn tin cho rằng đó thực chất là phòng xông hơi (sauna), bởi thiết kế rất giống một tác phẩm bằng thép không gỉ đặt làm riêng của Timothy Oulton Studio. Theo mô tả trên trang web của Timothy Oulton Studio, “kén không gian” cao cấp này được thiết kế theo tỷ lệ mô phỏng khoang tàu Apollo 11 của NASA, có thể linh hoạt sử dụng như phòng tiếp khách VIP riêng tư, không gian làm việc, phòng họp hoặc phòng ăn.

Trên khu đất rộng khoảng 4 ha, trung tâm là ngôi nhà chính ba tầng theo phong cách kiến trúc Georgian cổ điển. Công trình do kiến trúc sư Mỹ Roland Coate thiết kế, gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Hollywood. Chủ nhân đầu tiên của biệt thự vào thập niên 1930 là Jack Warner - đồng sáng lập hãng phim Warner Bros.

Gần ngôi nhà chính là hồ bơi lớn, được kết nối bằng lối đi lát đá. Bezos mang hơi thở Miami vào thiết kế hồ bơi, với phần đáy được trang trí bằng những hình ảnh sinh vật biển đầy màu sắc.

Ngoài ra, khu dinh thự còn sở hữu sân ngắm cảnh rộng lớn với bàn tiệc dài, nhìn ra ba sân pickleball cỡ lớn. Khách ghé thăm cũng có thể tận hưởng không gian vườn xanh mát, khu vực đốt lửa ngoài trời và sân bóng chuyền bãi biển trong khuôn viên.

Jeff Bezos và Lauren Sánchez trong đám cưới xa hoa 40 triệu USD ở Venice, Italy cuối tháng 6 gây chú ý bởi thời trang, sự náo nhiệt và dàn khách mời đình đám. Ảnh: WireImage for Vanity Fair

