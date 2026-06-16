Biệt động Sài Gòn chiến đấu ở Dinh Độc Lập trong chiến dịch Mậu Thân

Sau khi đánh vào Dinh Độc Lập rạng sáng Mậu Thân 1968, Đội 5 Biệt động Sài Gòn tiếp tục cầm cự giữa vòng vây đến rạng sáng mùng 3 Tết.

Đơn vị đánh là Đội 5, một đội tinh nhuệ và có nhiều thành tích trong chiến đấu của Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Đội gồm 15 đồng chí, đội trưởng là đồng chí Tô Hoài Thanh (Ba Thanh).

Đúng 1 giờ 30 phút, toàn đội xuất phát từ nhà số 287/70 Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần), đến 1 giờ 45 phút thì tới cổng ở đường Nguyễn Du. Bằng một loạt đạn AK, đồng chí Công hạ ngay hai tên gác cổng, đồng chí Hòa ôm khối bộc phá lao vô cặp rào cửa giựt nụ xòe. Nhưng do để lâu dưới hầm, kíp nổ và dây cháy chậm bị ẩm nên bộc phá không nổ. Lúc này địch đã phát hiện và tập trung hỏa lực chống trả ác liệt. Ngay tại đây, đồng chí Tô Hoài Thanh và đồng chí Xuân đã hy sinh, nữ giao liên Võ Thị Nghĩa bị thương nặng và đồng chí Hòa cũng bị thương.

Các chiến sĩ biệt động Sài Gòn trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu của TTXVN.

Anh em lập tức thực hiện phương án hai, phá cổng nhỏ xông vào trong, chiếm được hai tầng trệt của hai dãy nhà lữ đoàn phòng vệ. Ta và địch giằng co tầng lầu một và đến 5 giờ sáng lực lượng phòng vệ của địch không còn chống cự được nhưng anh em hy sinh thêm bốn đồng chí: Mai Văn Năm (Năm Lùn), Nguyễn Văn Cuộc, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Châu.

Đến 5 giờ 30 phút, tiểu đoàn dù của ngụy ở Tao Đàn đã leo rào vào được Dinh Độc Lập và bắt đầu phản kích lại. Anh em phải mở đường máu thoát ra ở phía đường Thủ Khoa Huân - Nguyễn Du và sử dụng cao ốc đang xây dở ở đây để chiến đấu. Lúc này đơn vị chỉ còn 8 người trong đó một người bị thương nặng và vũ khí chỉ còn một khẩu B-40, một quả lựu đạn và hai khẩu AK có băng đạn. Địch bao vây khu cao ốc, chiếm lĩnh phần trên và phần dưới, ta chốt giữ ở lầu 3. Hai bên giằng co đến 6 giờ chiều, lại thêm đồng chí Lê Tấn Quốc hy sinh. Khoảng 7 giờ, anh em quyết định rút quân, nhưng cả trên và dưới đều bị địch trấn giữ nên phải vừa cõng thương binh vừa di chuyển từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Lúc 3 giờ sáng ngày mồng 3 Tết, tất cả đã đến được góc đường Gia Long (nay là Lý Tự Trọng) và ém trên tầng 5 của một tòa nhà cao ốc. Anh em đều mệt lả vì đói và khát, số thì bị thương, vũ khí không còn… tất cả bảy người đều bị sa vào tay giặc…