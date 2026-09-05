Biết đâu những nhà thiết kế tài giỏi nhất lại ở Botswana?

Khi công việc có thể được thực hiện từ xa, tài năng không còn bị giới hạn bởi biên giới. Một người ở Botswana cũng có thể cạnh tranh với lao động ở Mỹ hay châu Âu.

Càng có nhiều sáng kiến, càng có nhiều cơ hội

Toàn cầu hóa sẽ vẫn tiếp tục bước tiến vững vàng của nó, thậm chí với tốc độ nhanh hơn khi khả năng kết nối mạng ngày càng lan rộng, và điều này sẽ chẳng làm ai ngạc nhiên. Nhưng điều có thể khiến bạn ngạc nhiên là những cải tiến nhỏ trong công nghệ, khi được kết hợp với sự gia tăng kết nối mạng và sự phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia, có thể tạo ra cho thế giới của bạn một cảm giác hoàn toàn mới. Việc có thể dịch một ngoại ngữ ngay tức khắc, sự tương tác giữa thế giới ảo và thật, và hiện tượng biên tập tập thể 24/24 — đa số chúng ta dễ dàng biết đến với tên gọi là trang web wiki — sẽ quyết định cách các công ty và tổ chức sẽ tương tác với các đối tác, khách hàng và nhân viên của họ ở những nơi khác như thế nào. Mặc dù một số những khác biệt nhất định có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn toàn vượt qua được — ví dụ như những nét văn hóa tế nhị và múi thời gian — nhưng khả năng có thể giao tiếp với những con người ở những vị trí cách xa, và có thể hiểu họ gần như hoàn toàn thông qua các thiết bị hay trang web cùng dùng chung, sẽ khiến cho những sự tương tác này trở nên cực kỳ quen thuộc.

Những dây chuyền cung ứng cho các công ty và các tổ chức sẽ ngày càng trở nên phi tập trung, không chỉ về mặt sản xuất mà cả về mặt nhân sự. Việc giao tiếp hiệu quả hơn vượt qua rào cản biên giới và ngôn ngữ sẽ tạo dựng sự tin tưởng và cơ hội cho những cá nhân chăm chỉ và tài năng trên khắp thế giới. Sẽ chẳng có gì bất thường nếu có một công ty công nghệ Pháp điều hành một đội ngũ bán hàng của họ ở Đông Nam Á, trong khi chọn nhân viên phòng nhân sự ở Canada và các kỹ sư ở Israel. Những rào cản hành chính mà trong hiện tại có thể ngăn cản mức độ hoạt động phi tập trung này, như hạn chế visa và các quy định về chuyển tiền qua tài khoản, sẽ trở nên vô nghĩa hoặc có thể dễ dàng tránh né được khi các giải pháp kỹ thuật số mới được khám phá. Có thể một tổ chức nhân quyền có nhân viên sống ở một quốc gia bị trừng phạt ngoại giao nặng nề sẽ trả lương cho nhân viên bằng tiền tín dụng di động, hoặc bằng một loại tiền tệ số hóa hoàn toàn.

Khi càng có ít công việc đòi hỏi người làm việc phải có mặt tại chỗ, những người có năng lực sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho bản thân. Những thanh niên có kỹ năng ở Uruguay sẽ có thể cạnh tranh xin việc với những người đồng lứa của họ ở hạt Orange County, Mỹ. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi công việc đều có thể hay sẽ được tự động hóa trong tương lai, cũng như không phải tất cả mọi công việc đều có thể được thực hiện từ xa — nhưng sẽ có nhiều công việc có đặc điểm này hơn là bạn tưởng. Và đối với những người có mức sống chỉ một vài đôla/ngày, họ sẽ có vô vàn cơ hội để cải thiện thu nhập của mình. Chẳng hạn như, Amazon Mechanical Turk, một trang web chuyên phân phối công việc kỹ thuật số qua mạng, là một ví dụ minh họa về một công ty chuyên giao những công việc nhỏ nhặt có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai có kết nối Internet mà chỉ phải trả cho họ vài xu tiền công.

Khi chất lượng tương tác trên thế giới ảo tiếp tục nâng lên, hàng loạt việc làm qua mạng sẽ làm tăng đối tượng khách hàng của trang web; ví dụ như, bạn có thể thuê một luật sư ở một lục địa này và thuê một nhân viên địa ốc ở một lục địa khác. Những người phản đối toàn cầu hóa sẽ chỉ trích điều này là phá vỡ những lợi thế độc quyền thương mại của một quốc gia, nhưng chúng tôi cho rằng đây là một điều đáng hoan nghênh, bởi vì đây chính là cách để các xã hội tiến về phía trước và tiếp tục cải tiến. Thật vậy, khả năng kết nối mạng gia tăng sẽ giúp các quốc gia khám phá lợi thế cạnh tranh của họ — rất có thể là những nhà thiết kế đồ họa tài giỏi nhất trên thế giới đang sống ở Botswana, và chỉ vì chúng ta chưa biết đến sự hiện diện của họ mà thôi.